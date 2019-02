Paulo César Norões: Camilo quer apoio da bancada em Brasília

Reunião do governador Camilo Santana, ontem, levou ao Palácio da Abolição 13 deputados federais da bancada cearense. A presença do oposicionista Capitão Wagner (Pros) simbolizou o espírito do encontro, explicitado nas palavras do coordenador da bancada cearense em Brasília: "Para mostrar que quando a causa é maior, que é pelo povo cearense a gente está unido", disse Domingos Neto.

A reunião, que contou com a presença dos secretários estaduais, serviu para apresentar as ações adotadas desde o ano de 2015 e traçar estratégias para o desenvolvimento do Ceará nos próximos anos. Camilo gostou tanto que sugeriu que esses encontros passem a ser permanentes.

O governador sabe da importância do apoio dos parlamentares na intermediação dos projetos do Governo Estadual em Brasília, sobretudo as obras do Ceará em parceria com a União, como o Cinturão das Águas, Linha Leste do Metrô, Açude Fronteiras (Crateús), Anel Viário, programa Minha Casa Minha Vida, Barragem de Lontras (Ipueiras), custeio na saúde e o Centro Integrado de Segurança.

A César o que é de César

Deputado Julinho sempre usou o nome no diminutivo para diferenciar do pai, o ex-deputado Julio Cesar Costa Lima. Escolhido para ser o líder do Governo na Assembleia, achou que o nome soa meio infantil para a importância do cargo. Então, a partir de agora o nome parlamentar passa a ser deputado Júlio César Filho.

Novo comando

Presidente nacional do Novo, João Amoêdo, será a atração principal do evento desta quinta-feira - 19h, no Hotel Praia Centro -, quando será empossado o novo diretório estadual do partido. O novo comando, que tem à frente o presidente, empresário Geraldo Luciano, diz que há um projeto para tornar o partido uma opção viável para a sociedade cearense com um planejamento bem estruturado.

PT unido

No evento de Fernando Haddad, na última sexta-feira, deputado José Guimarães foi enfático ao dizer que ele e Luizianne Lins estarão juntos na eleição de 2020. Pelo visto, na sucessão de Roberto Claudio, Camilo Santana terá mais uma vez que se equilibrar entre candidaturas do PT e do PDT.

Nova ferramenta

Novo presidente do Tribunal de Justiça, Washington Araújo, criou grupo de trabalho para ampliar o uso da videoconferência, sobretudo em audiências com réus presos. Isso acaba com a complicada logística de transportar os detentos e agiliza a tramitação de processos na área criminal.

Dor de cabeça

Não está sendo fácil para o presidente Sarto Nogueira conciliar os interesses de colegas parlamentares em torno das comissões temáticas da Assembleia. Deputado Carlos Felipe, por exemplo, quer continuar na de Seguridade e Saúde, mesmo cargo desejado pela deputada Dra. Silvana.