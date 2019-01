Paulo Cesar Norões: Camilo e Moro afinados

Governador Camilo Santana está dedicando todo o seu tempo aos movimentos da Polícia para conter os ataques promovidos por membros de facções em todo o território cearense. O governador acompanha relatórios, recebe imagens e se reúne com a área de segurança. Santana comanda pessoalmente todas as ações. A ofensiva das facções, queimando hospitais, ambulâncias, transporte escolar e laboratórios, como ocorreu em Icapuí, causa revolta não só na sociedade, mas em todo o Governo. Ao contrário dos comentários que tentam distanciar o governador cearense da gestão Bolsonaro, Camilo todos os dias conversa com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele é informado sobre tudo que ocorre através de relatórios e relatos diretos do governador.

Convocação

A deputada Fernanda Pessoa (PSDB) enviou ofício ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, propondo a imediata convocação dos deputados estaduais para acompanhar e sugerir saídas para a crise na Segurança Pública e presídios. Nesse período de recesso, a Assembleia funciona com grupos de deputados fazendo rodízio no comando da casa. O presidente Zezinho Albuquerque está analisando a solicitação

Imposto detalhado

O governador Camilo Santana promulgou a lei 16.784 no final de 2018 e passou a valer no dia dois de janeiro de 2019. A lei obriga estabelecimentos comerciais do Ceará a fornecerem junto à nota fiscal os valores dos impostos contados pelo Estado, Prefeitura e União. O projeto é de autoria do deputado David Durand. Assim, o consumidor vai saber o valor aproximado dos impostos embutidos no preço do produto ou do serviço. Os estabelecimentos têm 180 dias para se adequarem à nova lei.

Vereadores

O presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza, Antônio Henrique, está disposto a implantar mudanças no funcionamento da casa. Os vereadores terão a oportunidade de promover mais discussões sobre os problemas nos bairros e, ainda, debates com autoridades públicas e do setor privado. A ideia é ampliar o relacionamento dos vereadores com todos os segmentos da sociedade. O trabalho começa em fevereiro com a presença do prefeito Roberto Cláudio.

Selo Azul

Os empresários da construção civil terão mais uma tarefa. Lei sancionada pelo governador Camilo Santana cria o Selo Azul. A intenção é obrigar as empresas a padrões de economia de água em seus empreendimentos durante a construção. Os cuidados estabelecem torneiras e bacias sanitárias com padrões internacionais com sensores. O projeto é de autoria do deputado Audic Mota (PSB).

Almoço empresarial

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) realiza a primeira edição de janeiro do seu Almoço Empresarial nesta quarta-feira. O convidado desta vez é o empresário Edson Queiroz Neto, Chanceler da Universidade de Fortaleza (Unifor) e presidente do Grupo Edson Queiroz, que falará sobre sua trajetória e experiências profissionais.

Zezinho comanda

Silêncio profundo sobre as articulações para a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Uma decisão está tomada: Zezinho Albuquerque vai comandar a sessão que escolherá o novo presidente da Casa.

*Roberto Moreira redigiu a coluna