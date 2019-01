Paulo César Norões: A última batalha

Está decidido. Em reunião com as forças federais, o ministro Sérgio Moro, da Justiça, cobrou uma solução urgente para os ataques promovidos por facções criminosas em solo cearense. O tempo longo de duração dos episódios de violência desgasta o governo. A repercussão nacional e internacional está arruinando o melhor negócio para os brasileiros: o turismo, uma indústria que rende empregos, gera dinheiro, com pouco investimento. Nosso sol e praias de águas mornas encantam o mundo. A temporada está quase perdida.

Os criminosos serão vencidos, não existe dúvida. O problema é encontrar a saída para a situação. O confronto está nas ruas, a sensação de insegurança se expandiu aos locais considerados seguros. A última batalha pode ter sido acertada nas reuniões entre agentes públicos da área de Segurança Pública.

O homem forte da Fiec

O presidente da Fiec, Beto Studart está preocupado com os ataques promovidos por facções criminosas em todo o Estado. "O governo estadual e federal estão unidos e atuando, independentemente das diferenças políticas, isso é muito bom". Observador atento do cenário econômico e político, Beto Studart disse que "o governador Camilo Santana vai vencer esTa batalha".

É o Sarto

Está definido o nome do futuro presidente da Assembleia Legislativa: é o deputado José Sarto. Em todas as rodas políticas a aposta mais alta era o nome do deputado José Sarto Nogueira. Sarto foi nome preferido do grupo político liderado por Ciro e Cid Gomes. O presidente Zezinho Albuquerque, que coordenou o processo, estava calado, mas fará o anúncio na manhã de hoje no seu gabinete.

A batida do martelo

Acompanho a trajetória política de José Sarto há 30 anos. Vereador, já ao lado de Ciro Gomes, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, derrotando o candidato do prefeito Juraci Magalhães. Sempre esteve próximo da presidência da Assembleia. Chegou sua vez!

Caixa zerado e dívidas

O nosso vizinho Rio Grande Norte também tem seus problemas. Os hospitais estão parados, servidores estão em greve. Querem receber salários atrasados. A governadora Fátima Bezerra fechou um acordo com parte dos servidores. Os salários serão pagos em prestações. No Ceará, tivemos esse período e ficou conhecido como "gonzaguetas".

Comboio

O prefeito Roberto Cláudio anunciou que os ônibus, serviços de limpeza e reposição de lâmpadas serão executados com escolta da Polícia até segunda-feira. O governador Camilo Santana está conversando diariamente com prefeitos para reforçar a vigilância. Os criminosos estão sendo identificados por meio das câmeras de monitoramento de edifícios e casas comerciais.

Não aos corruptos

O governador Camilo Santana sancionou, no último dia 8 de janeiro, projeto do deputado estadual Leonardo Araújo, aprovado na Assembleia Legislativa, que proíbe homenagens a corruptos.

* Roberto Moreira redigiu a coluna