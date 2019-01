Tin Gomes sai na frente na disputa pela presidência da Assembleia, segundo base de Camilo

O atual vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Tin Gomes (PDT), é quem lidera a preferência dos pares no parlamento para suceder Zezinho Albuquerque (PDT) na presidência da Casa, segundo deputados da base aliada. O candidato também nutre a confiança do governador Camilo Santana (PT) depois de presidir pautas importantes no primeiro mandato camilista.

Quem também disputa a liderança da chapa governista na Mesa Diretora são os deputados Sérgio Aguiar, Evandro Leitão e Dr. Sarto, todos do PDT. Evandro, que foi líder do governador no primeiro mandato, mostra força natural pela proximidade com o chefe do Executivo estadual. Sarto é preferido dos irmãos Ferreira Gomes, mas a decisão do grupo foi delegada ao governador Camilo, reeleito com quase 80% os votos válidos.

O objetivo, que parte dos próprios candidatos, é lançar apenas uma chapa, em tom de consenso e evitar disputas como em 2017, quando Sergio Aguiar disputou no voto o comando da Assembleia com Zezinho Albuquerque (PDT), o atual presidente.

"Vamos encontrar o consenso. Eu conheço meus companheiros e na hora que for ver os argumentos, em nome do projeto, tenho certeza que não cria mal estar. Não tenha dúvida, vai ser só uma chapa liderada pelos deputados, tendo apoio do governador, do Ciro Gomes e do Cid Gomes", declarou Zezinho.

No páreo, Sérgio Aguiar (PDT) confirma que está na disputa, mas antecipa que não vai repetir o embate da eleição anterior. Só sai candidato em caso de unidade em torno do seu nome.

"Eu acho que a fila deve andar, que está agora sem o Zezinho. Agora desengarrafou. Como eu disputei na última eleição, continuo com meu nome colocado, mas não vou para qualquer tipo de disputa. Não estou pedindo votos. Estou esperando que haja consenso", declarou.

Na tarde desta quinta-feira (3), cerca de 18 deputados se reuniram em um restaurante em Fortaleza a convite da presidência da Assembleia. Na conversa, Zezinho agradeceu aos parlamentares a parceria dos últimos três mandatos e prometeu seguir próximo à Casa mesmo como secretário estadual das Cidades.