Roberto Cláudio contesta Eunício: "Espero que não esteja trabalhando contra o povo de Fortaleza"

O prefeito Roberto Cláudio contestou as afirmações do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que disse não ter pendências políticas com o Município de Fortaleza. Roberto Cláudio disse que, três dias antes do primeiro turno das eleições deste ano, recebeu uma mensagem do senador, confirmando que os recursos para o programa Fortaleza Sustentável já estariam sendo liberados pela Casa Civil para o Senado.

Caso seja confirmado que há má vontade de Eunício na liberação dos recursos, o prefeito disse que iria "reagir". Ainda segundo ele, o senador Tasso Jereissati (PSDB) afirmou que, logo que chegasse ao Senado, iria averiguar o que teria acontecido. "Espero que o presidente do Senado não esteja trabalhando contra o povo da cidade de Fortaleza. O que está em jogo é algo muito sério".

Críticas

Depois de ser criticado na Câmara Municipal por conta da devolução, do Senado ao Executivo, de uma solicitação de empréstimo de US$ 150 milhões do Banco Mundial, para financiar o programa "Fortaleza Cidade Sustentável", Eunicio Oliveira afirmou desconhecer qualquer pendência de sua gestão com o Município de Fortaleza.

“Eu não sei disso, não. Ele (Roberto Cláudio) não fala comigo desde 20 de julho, e tudo o que me pediu, eu liberei. Foram mais de R$ 500 milhões para a Prefeitura e mais de R$ 2 bilhões para o Estado aplicar no VLT e Metrô de Fortaleza”, disse Eunício.