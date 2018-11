Eunício Oliveira nega pendência de Fortaleza no Senado Federal

O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB) disse desconhecer qualquer pendência de sua gestão com o Município de Fortaleza. De acordo com ele, todas as solicitações feitas pelo prefeito Roberto Cláudio foram atendidas. No entanto, ele ressaltou que não fala com o gestor desde o dia 20 de julho passado, 15 dias antes das convenções partidárias.

A resposta do senador vem um dia após vereadores de Fortaleza e deputados estaduais cobrarem dele a liberação de recursos da ordem de US$ 150 milhões para o programa Fortaleza Sustentável, que estaria paralisado no Senado Federal.

“Eu não sei disso, não. Ele (Roberto Cláudio) não fala comigo desde 20 de julho, e tudo o que me pediu, eu liberei. Foram mais de R$ 500 milhões para a Prefeitura e mais de R$ 2 bilhões para o Estado aplicar no VLT e Metrô de Fortaleza”, apontou Eunício.

O senador disse ainda que não há no Senado qualquer pendência sobre Fortaleza. De acordo com Eunício, o prefeito de Fortaleza tinha um compromisso com ele, mas teria feito acordo com seu concorrente. O senador não citou quem seria esse concorrente.

“Mesmo o prefeito tendo feito compromisso comigo e depois ter feito acordo com meu concorrente, não deixarei de trabalhar até o último dia do meu mandato pelo povo de Fortaleza e do Ceará”.