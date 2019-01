Quero pesquisadores nas capas dos jornais, diz astronauta ministro

Durante a cerimônia em que assumiu o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia, no final da manhã desta quarta-feira, o astronauta Marcos Pontes afirmou que pretende investir em formação de pesquisadores, por meio do incentivo à ciência e tecnologia nos ensinos fundamental e médio.

"Quero ver pesquisadores nas capas dos jornais", afirmou Pontes.

O novo ministro confirmou quatro nomes de militares em suas secretarias. O cargo de secretário executivo adjunto ficou com Carlos Alberto Flora Baptistucci, da Força Aérea Brasileira (FAB), o chefe de gabinete será o brigadeiro Celestino Todesco. Enquanto isso, o secretário de Planejamento, Cooperação, Projetos e Controle será o tenente brigadeiro da FAB Antonio Franciscangelis Neto, e o secretário de Rádiodifusão será o engenheiro Eli Chaves Gurgel do Amaral, do Exército.

Marcos Pontes também confirmou o tucano Julio Semeghini como o número dois de sua pasta. Ex-deputado federal pelo PSDB, Semeghini foi secretário nos governos Geraldo Alckmin e João Doria, no estado e na prefeitura de São Paulo respectivamente, e passará a ser o secretário-executivo do Ministério, cargo que fica logo abaixo do ministro.

O ex-ministro Gilberto Kassab não participou do evento e foi representado pelo secretário executivo adjunto da pasta, Alfonso Orlandi Neto. A parte de Formação, segundo ele, já existe, mas será ampliada em sua gestão.

"Na parte de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos uma secretaria de pesquisa, que hoje engloba também uma parte de formação. Nessa parte é onde pretendemos colocar, o que tenho falado ha muito tempo, motivar a ciência e tecnologia no ensino fundamental e no ensino médio. Levar ciência e tecnologia junto com o MEC para isso e tentar, com isso, promover a carreira de pesquisador, motivar jovens para carreira de pesquisa", disse o ministro.

Pontes informou que será criada uma Secretaria de Projetos, Cooperação e Controle. Segundo o ministro, ela funcionará como uma secretaria matriz, responsável por gerenciar todos os projetos da pasta e estabelecer os indicadores dos trabalhos do ministério, além de atuar na captação e controle dos recursos da Pasta, que vem sofrendo cortes nos últimos anos. Durante a cerimônia, inclusive, o então secretário-executivo adjunto do ministério, Alfonso Neto, citou os cortes que a pasta sofreu nos últimos dois anos e disse estar "muito feliz" com a posse do novo ministro.

De acordo com Pontes, serão mantidas as secretarias de Radiofusão e de Telecomunicações, de Pesquisa e Formação e de Inovações e Empreendedorismo, além da Secretaria-Executiva. A Secretaria de Políticas Digitais passará a se chamar, segundo o ministro, Secretaria de Tecnologias Aplicadas e terá a atribuição de atuar na parte de cooperação com outros ministérios.

"A ideia é colocar a tecnologia na frente de combate junto com todos os outros setores do País", afirmou Pontes.

Pontes confirmou, ainda, que a Telebrás será mantida e que um dos principais objetivos de sua gestão é recuperar a eficiência de todas as entidades vinculadas à Pasta.

Ele também anunciou que o Secretário de Pesquisa e Formação será Marcelo Marcos Morales, atualmente no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O secretário de Empreendedorismo e Inovação será o engenheiro Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, e o de Telecomunicações, Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes.