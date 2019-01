Bolsonaro assina decretos com exonerações e nomeações do primeiro escalão

O presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ) baixou decretos nomeando novos nomes para cargos ligados ao primeiro escalão do governo federal e exonerou outros.

>Bolsonaro inicia gestão com cortes na máquina pública

Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub vai assumir o cargo de Secretário-Executivo da Casa Civil, que terá também outro Secretário-Executivo: Daniel Sigelmann também foi nomeado para esse cargo.

Pablo Antonio Fernando Tatim dos Santos exercerá o cargo de Subchefe de Ação Governamental da Casa Civil. Já Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa assumirá a função de Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Os decretos, datados de 1º de janeiro de 2019, foram assinados por Bolsonaro e pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Também foi baixado um decreto nomenando Luiz Pontel de Souza para o cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já Roberto Leonel de Oliveira Lima será o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda. Já Antonio Carlos Ferreira de Sousa foi exonerado desse cargo.