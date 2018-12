Preços de hotéis em Brasília disparam com posse de Bolsonaro

Faltando menos de uma semana para a solenidade de posse do presidente Jair Bolsonaro, que ocorrerá no dia 1º de janeiro, em Brasília, a procura por hotel na capital federal dobrou, de acordo com estimativas do setor hoteleiro. A ocupação média está em 67%, com expectativa de alcançar 85%, e os hotéis de luxo são os mais procurados até agora.

>Caravanas se deslocam de pelo menos 13 municípios do Ceará para a posse de Jair Bolsonaro

Como são esperados mais de 500 mil visitantes na posse presidencial, alguns hotéis triplicaram o preço das diárias na virada do ano. Uma diária que no feriado de Natal saiu a R$ 170, na véspera da posse pode chegar a R$536. E tem hotel cobrando até R$ 740 na virada do ano.

As delegações estrangeiras que irão participar da posse devem ficar hospedadas em um Hotel cinco estrelas, que fica a menos de 1 km do Palácio da Alvorada. No hotel, já ficaram hospedados xeques, príncipes, além do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e do ex-presidente da França Nicolas Sarkozy.

A diária no hotel luxuoso para véspera da posse está saindo a partir de R$ 650 para suíte mais simples, e não há mais vagas para a virada do ano. A própria suíte presidencial que custa em média R$ 25 mil em baixa temporada está reservada, porém o valor cobrado na virada do ano não foi divulgado.

De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal (Sindhobar-DF), a expectativa é que a ocupação dos quartos de hotéis atinja nível recorde para a cerimônia de posse presidencial.

O Sindicato prevê também que a boa perspectiva de movimentação de turistas na cidade deve refletir no comércio, principalmente nos restaurantes brasilienses. No feriado do dia primeiro, pelo menos 10% dos estabelecimentos irão funcionar para atender a demanda de turistas no dia posse.

Expectativa

Com o alto preço das diárias, alguns turistas vão aproveitar é para ficar na casa de parentes, como o Derick França que viajou de Vitória da Conquista (BA) para Brasília. Ele disse que irá tentar participar do evento da posse, mas está preocupado com tantas restrições de segurança.

“Esse ano eu vim devido a posse e aos festejos de final de ano, então resolvi conciliar. Quero participar da posse pra ver o novo presidente de perto, mas pelo jeito vai ser complicado este ano por conta da revista e das questões de segurança”, declarou.

De Crato para Brasília depois de 20 anos, o produtor e blogueiro André Lacerda viajou para passar o natal com a família. Como o retorno para o Ceará será somente no dia 4 de janeiro, ele disse que deve tentar participar da posse, mesmo não sendo eleitor do Bolsonaro.

“A gente deve acompanhar, afinal de contas é o futuro presidente do Brasil, e mesmo não votando nele a gente tem que torcer pra que dê certo porque vai ser ]bom pra todos os brasileiros”, afirmou.