Cearenses apoiadores de Bolsonaro iniciam viagem para posse em Brasília

Apoiadores cearenses de Jair Bolsonaro já pegam a estrada em direção a Brasília, a fim de participar da posse no próximo dia 1º de janeiro. Um grupo de motoqueiros partiu, nesta quarta-feira (26), de Fortaleza para enfrentar cerca de 2.200 km até a capital federal.

Eles são membros do grupo "Cruzada 17", movimento de motociclistas admiradores do presidente eleito. O número se refere ao do PSL, partido de Bolsonaro. O percurso deve ser feito em três etapas, com paradas, contou o líder do grupo, o tenente Francisco Siqueira, ao Sistema Verdes Mares.

"Por onde a Cruzada passou foi bem recebida, e está engrossando o comboio, encontramos dois grupos de motoqueiros em Floriano. A receptividade é fantástica", disse Siqueira.

O grupo de oito motoqueiros partiu por volta das 6h. No fim da tarde, eles já estavam em Floriano, cidade do Piauí. Eles fizeram paradas em postos de combustíveis e oficinas especializadas em motos. Pela internet, é possível acompanhar o percurso do grupo graças a um serviço de localização por satélite.

Divulgação

O "Cruzada 17" iniciou as atividades quando Bolsonaro, ainda presidenciável, esteve em Fortaleza. No percurso, eles também se encontrarão com eleitores do capitão reformado de outros estados que já combinaram de se juntar à movimentação ao longo do trajeto.