PF rastreia propina para Renan Calheiros na Suíça

A Polícia Federal rastreou depósitos de US$3 milhões feitos por lobistas a contas bancárias na Suíça que seriam parte de um acerto de propina com políticos do MDB do Senado, entre eles o senador Renan Calheiros (AL), em troca de contratos na Petrobras. O relatório final da PF nessa investigação traz detalhes sobre a engenharia financeira montada para pagar propina ao MDB e atribui ao senador, potencial candidato à presidência do Senado, o crime de corrupção passiva - procurado, Renan negou e disse que a acusação será rejeitada pela Justiça.

A propina passou, diz a PF, por duas contas na Suíça controladas pelo empresário brasileiro Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis (da Itaipava), que por isso é acusado pela PF de lavagem de dinheiro.

O relatório sigiloso, assinado pelo delegado Thiago Delabary, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de setembro. No dia 12, o ministro Edson Fachin encaminhou o material à Procuradoria-Geral da República (PGR), que está analisando se apresenta denúncia contra Calheiros e os demais investigados.

Renan, reeleito para o cargo de senador, até agora só foi denunciado uma vez na Lava Jato - a denúncia, feita pelo ex-PGR Rodrigo Janot, foi rejeitada pelo STF. Segundo as investigações, o MDB recebia "comissões" de contratos da Diretoria Internacional da Petrobras, então comandada por Nestor Cerveró, apadrinhado do partido.

Em 2006, Cerveró acertou com a Samsung Heavy Industries a aquisição de dois navios-sonda pela Petrobras, no valor de US$ 1,2 bilhão, em troca de propina. Cerveró disse em sua delação que acertou repassar US$ 6 milhões dessas propinas ao grupo do MDB do Senado: Renan, o senador Jader Barbalho (PA) e o ex-ministro de Minas e Energia Silas Rondeau.

A PF também apontou indícios de envolvimento do deputado federal Aníbal Gomes (MDB-CE) e de seu ex-assessor Luís Carlos Batista Sá. O relatório atribui o crime de corrupção passiva a Renan, Silas, Aníbal e Batista Sá. Em relação a Jader, a PF considerou as provas insuficientes. Todos negam as acusações.

Os repasses de propina foram operados por dois lobistas que admitiram suas participações: Júlio Camargo, um dos primeiros delatores da Lava-Jato, e Jorge Luz, que ainda negocia delação. Luz afirmou à PF que recebia de Batista Sá a indicação das contas na Suíça para onde deveria repassar a propina destinada aos políticos. A PF descobriu que as duas contas pertenciam ao empresário Walter Faria.

A PF recebeu do próprio empresário e dos dois lobistas toda a documentação relacionada às transferências de cerca de US$ 3 milhões às contas na Suíça. Para os investigadores, o dono da cervejaria emprestava as contas para doleiros depositarem recursos em troca de receberem os valores em reais no Brasil - operação conhecida como "dólar-cabo".

Não há uma prova cabal de que os emedebistas tenham, de fato, recebido o dinheiro. A PF relaciona os extratos bancários com documentos apreendidos na casa de Batista Sá para concluir que os emedebistas foram beneficiados . A PF ressalva, porém, que as provas estão em uma "esfera indiciária".

Os investigadores encontraram documentos de controle dos pagamentos aos políticos em um HD na casa de Batista Sá - ele, diz a PF, seria o organizador da propina. No HD, havia o comprovante de um dos depósitos na Suíça feito por Jorge Luz e planilhas com siglas, codinomes e valores. A PF conclui que era "um controle sobre a divisão de valores envolvendo três destinatários, em que algumas quantias são comprovadamente coincidentes com operações efetivadas entre contas de Jorge Luz e de Walter Faria". A PF diz que Renan está na planilha sob a sigla RC, com valor de US$ 350 mil.

Outro lado

Procurada, a assessoria de Renan afirmou que ele "não vê Jorge Luz há mais de 20 anos, não conhece seu filho, não tem conta no exterior, não conhece os donatários das contas e nunca teve negócios com ele e com ninguém". Disse ainda que "investigação nenhuma comprovará sua participação com qualquer tipo de falcatrua, conta no exterior ou com o recebimento de dinheiro através de terceiros".

Em nota, a assessoria de Walter Faria classificou a acusação de "insustentável". O empresário afirmou que "as provas demonstram que os delatores e demais investigados não conheciam ou tinham qualquer relacionamento" com ele. "Não houve por parte de Walter Faria qualquer tipo de repasse a políticos ou agentes públicos", diz a nota.

Os advogados de Aníbal, Gustavo Souto e Águimon Rocha, afirmam que o deputado "nega veementemente o seu envolvimento em supostos repasses a políticos do então PMDB". "Cabe destacar que a própria autoridade policial consignou que 'essas anotações (...) não permitem, de pronto, a identificação dos destinatários', o que de pronto já demonstra a fragilidade de eventuais ilações ", dizem.

A defesa de Batista Sá afirmou que ele vai refutar as acusações e provar sua inocência. Silas disse à PF que nunca recebeu valores ilícitos da Petrobras. A defesa de Jorge Luz afirmou que só vai se manifestar nos autos.