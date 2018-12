Novas lideranças oposicionistas se destacam na política cearense

A oposição ao Governo Camilo Santana busca unidade na atuação, a partir de 2019, com o intuito de retomar protagonismo na política cearense. Grupo formado agora por PSDB, PROS e PSL tem se reunido nas últimas semanas com o objetivo de ocupar o maior número de espaços na Assembleia e também se fortalecer para as próximas eleições.

Com seis deputados estaduais, o grupo pretende disputar vagas nas comissões técnicas permanentes e na Mesa Diretora. Essas legendas, apesar da pouca representatividade, pretendem alçar voos mais altos a partir de 2020 com a disputa das Prefeituras.

O PSDB se reuniu recentemente e definiu que atuará nos próximos dois anos para consolidar nomes para a disputa eleitoral de 2020 em cidades estratégicas. “Vamos trabalhar em 30 municípios com potencial eleitoral para disputar prefeituras, com perspectiva de ganhar”, disse o deputado federal eleito pela legenda, Roberto Pessoa.

O PSL, por sua vez, realizou reunião recentemente com representantes de grupos de direita no Ceará, com o intuito de transformar o movimento “Direita Ceará” em um instituto para formar novas lideranças políticas. Segundo o idealizador, deputado federal eleito Heitor Freire, o movimento possui representantes em, ao menos, 130 municípios.

Nomes

Na disputa à Prefeitura de Fortaleza em 2020, por exemplo, Capitão Wagner (PROS), que foi derrotado no pleito municipal de 2016, já é tido como nome certo para a corrida eleitoral. Ele será indicado como líder do seu partido na Câmara dos Deputados durante o pleito municipal, o que lhe permitirá ter maior visibilidade.

Até meados de 2016, ainda sob a liderança de Eunício Oliveira (MDB), a oposição se fortalecia com a atuação do senador Tasso Jereissati, do conselheiro em disponibilidade Domingos Filho (PSD) e o presidente do Solidariedade (SD), Genecias Noronha. Essa composição, no entanto, se desfez, restando apenas Tasso no comando do grupo contrário ao Governo Camilo Santana.

Bloco

De acordo com Roberto Pessoa, a renovação do grupo é positiva até para o Governo, que terá uma fiscalização mais vigilante. Capitão Wagner, por sua vez, afirmou que o bloco de oposição na Assembleia já está consolidado e deve se reunir na primeira semana de janeiro para acertar detalhes.

"O pessoal está muito consciente de que unidos a gente ocupa mais espaços. Vamos trabalhar para ocupar espaços na Mesa, nas comissões e liderança do bloco", disse. Para ele, o papel das novas lideranças oposicionistas é gerar um sentimento de novo agrupamento, de união “coisa que não se faz há muito tempo na oposição do Ceará”. “O grande problema da oposição sempre foi sentar, debater. Agora, a gente tem conversado muito, e isso vai ser o diferencial”.