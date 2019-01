"Me sinto no dever de dar um crédito de confiança", diz Cid Gomes sobre governo Bolsonaro

O senador eleito pelo Ceará, Cid Gomes (PDT), se manifestou a respeito do governo de Jair Bolsonaro (PSL) à frente da Presidência do Brasil. "Me sinto no dever de dar um crédito de confiança e desejar que acerte. Afinal de contas, é do sucesso dele que vai depender o futuro de milhões de brasileiros", afirmou.

Cid Gomes esteve presente na cerimônia da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (1º)

O político comentou ainda sobre a eleição da nova Mesa Diretora do Senado, que deve ser escolhida em 1º de feveiro, mesmo dia da posse dos novos senadores eleitos nas últimas eleições. "Temos hoje despontando duas candidaturas, do Tasso [Jereissati, do PSDB] e do Renan [Calheiros, do MDB]. Eu tenho procurado trabalhar um bloco na sequência que a gente possa, a partir desse bloco, encontrar outros blocos de outros partidos que preservem e busquem uma mesma linha, uma linha de independência do poder executivo e uma linha de valorização, de compreensão do papel relevante do Senado", comentou.

Em seguida, já na cerimônia de posse do governador reeleito, Camilo Santana (PT), realizada na Assembleia Legislativa do Ceará, Cid comentou ainda sobre a possível atenção dada ao novo Governo Federal em relação ao Ceará, levando em consideração a baixa votação de Jair Bolsonaro no estado.

"Vai ser mais desafiador. Durante boa parte de quando eu e Camilo fomos governadores, nós tínhamos um aliado, nós ajudamos a eleger à Presidência da República. Agora, no governo novo, um governo que teve uma votação muito baixa no Nordeste, de um modo muito especial no Ceará, e isso, naturalmente, pode deixar margem para que haja uma descriminação. O nosso papel, nossa responsabilidade, é evitar que haja qualquer tipo de discriminação", disse.