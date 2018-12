Governador dialoga com deputados sobre apoio para 2º governo

O governador Camilo Santana (PT) iniciou, nesta segunda-feira, uma série de conversas com deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. O objetivo, oficialmente, é reafirmar apoios para seu segundo mandato, que tem início no próximo dia 1º de janeiro. Após as reuniões com os parlamentares, porém, o chefe do Executivo deve anunciar também novo secretariado e uma reforma administrativa, além de se posicionar quanto à formação da nova Mesa Diretora do Legislativo.



Os deputados da Assembleia não comentam publicamente, mas nos corredores da Casa a sucessão da Mesa é um dos assuntos mais debatidos. Com o retorno do governador ao Ceará – Camilo estava de férias com a família em Israel –, as conversas devem ser acentuadas e um nome de consenso tende a ser apresentado até o fim deste ano.

Alguns deputados eleitos estiveram, ontem, no Palácio da Abolição, dentre eles Marcos Sobreira (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Aderlânia Noronha (SD), Julinho (PPS) e Elmano de Freitas (PT). O Governo quer conversar com todos os 46 parlamentares que farão parte do Legislativo em 2019.

A eleição da nova Mesa Diretora acontece apenas no início da nova Legislatura, em fevereiro do ano que vem. Além do atual presidente, Zezinho Albuquerque, os nomes de Tin Gomes e Evandro Leitão, todos do PDT, ganharam força nos últimos dias.

Os três dialogam com seus pares, mas a indicação do próximo presidente da Casa depende de diálogo com Camilo Santana e com as lideranças do grupo político governista, Ciro e Cid Gomes. O Governo espera que haja acordo para evitar qualquer crise interna e que a indicação seja feita de forma harmônica.

Interesse

Evandro Leitão afirmou que tem interesse em presidir o Legislativo, mas destacou que o projeto de Governo do grupo político é maior do que qualquer ambição pessoal. “Se disser que não tenho interesse, eu estaria mentindo. Mas sou muito pé no chão. Se for para agregar, para dar contribuição efetiva, tudo bem. Mas se tem outro mais capacitado ou em melhor momento, eu não tenho besteira”, resumiu. Segundo ele, depois de fazer remanejamento do secretariado, Camilo deve se posicionar sobre a Mesa Diretora.



Vice-presidente da Assembleia, Tin Gomes já anunciou a Cid Gomes e Camilo Santana seu interesse em presidir a Casa. Segundo ele, os dois informaram que só se posicionariam a respeito no fim de dezembro ou no início de janeiro. No Legislativo, o único consenso até então é de não haver formatação de chapas.

No terceiro mandato consecutivo como presidente do Legislativo, Zezinho Albuquerque tem a seu favor, na avaliação de alguns colegas, experiência para um novo mandato.

“Meu nome está à disposição, mas esta é uma decisão que passa por um diálogo com os colegas, com o partido”, disse ele. O pedetista afirma, contudo, que “ainda há tempo até a escolha da próxima Mesa, portanto temos outras prioridades a serem discutidas no momento”, conclui.