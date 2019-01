Familiares de ex-assessor de Bolsonaro não compareceram a depoimento no Ministério Público

Os familiares de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleio Flávio Bolsonaro, não compareceram ao Ministério Publico do Rio para prestar depoimento agendado para esta terça-feira (8). O então assessor é investigado, após divulgação do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que mostra uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 nas contas bancárias dele.

Em petição, a defesa de Queiroz informou que ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de um câncer intestinal. Suas duas filhas, Nathalia e Evelyn Queiroz, e sua mulher, Marcia Aguiar, segundo o ofício, não poderiam comparecer ao depoimento porque o acompanham no tratamento.

A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo jornal Folha de São Paulo. A assessoria do Albert Einstein informou no início da tarde que o ex-assessor teve alta nesta terça. Ele havia dado entrada no último dia 30 de dezembro. Não foram divulgados detalhes do estado de saúde de Flávio Bolsonaro.

O advogado de Queiroz, Paulo Klein, disse à reportagem que o ex-assessor passou por cirurgia no dia 1°. A defesa pediu que os depoimentos sejam marcados para o fim do tratamento, sem previsão de data. Flávio Bolsonaro foi convidado pelo Ministério Público para depor na próxima quinta-feira (10), mas ainda não está certo se ele comparecerá.