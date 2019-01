Empossado, novo presidente da OAB-CE defende 'aproximação' com a sociedade

A nova diretoria da secção cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) tomou posse na noite desta terça-feira (29), em solenidade realizada no Centro de Eventos do Ceará. O presidente empossado, Erinaldo Dantas, destacou que, durante os três anos de gestão, pretende "aproximar" a entidade da sociedade e da advocacia. A posse da diretoria cearense foi acompanhada pelo presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia.

"Estamos empenhados para fazer uma grande gestão. Tenho o compromisso de aproximar a Ordem ainda mais da sociedade e da advocacia. Será um grande trabalho em conjunto em prol de trazer benefícios", discursou Erinaldo Dantas.

A nova diretoria da OAB-CE é composta ainda pela vice-presidente Ana Vládia Feitosa; pelo secretário-geral, Pedro Bruno Amorim; pelo secretário-geral adjunto, David Sombra Peixoto; pelo tesoureiro Rodrigo Mota.

A tesoureira adjunta é Katianne Wirna; o cargo de diretor de subsecções, agora, é ocupado por Aderson Feitosa; o diretor de relações institucionais é Paulo Franco Rocha; o diretor adjunto de prerrogativas, Márcio Vitor de Albuquerque; e o diretor adjunto da jovem advocacia, Fernando André Martins.