Dra. Mayra é convidada para secretaria no Ministério da Saúde

O futuro ministro da Saúde, Henrique Mandetta, convidou a ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Dra. Mayra Pinheiro, para assumir a Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde (SGTES). A médica sugeriu que o nome do programa "Mais Médicos" seja alterado para "Mais Saúde".

> Sérgio Moro confirma General Theophilo para Secretaria Nacional de Segurança

A SGTES é responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil.

É esta Secretaria que administra o programa "Mais Médicos", sempre criticado por Dra. Mayra desde que ela foi presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Em 2013, Mayra e outros colegas de profissão vaiaram médicos cubanos que vieram trabalhar em Fortaleza.

A futura secretária do Governo Bolsonaro sugeriu a Henrique Mandetta que altere o nome do programa para "Mais Saúde", visto que o projeto tem uma abrangência para além dos profissionais da medicina. A médica concorreu a uma das duas vagas do Ceará no Senado Federal nas eleições deste ano e ficou em quarto lugar na disputa.