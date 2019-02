Domingos Neto é novo coordenador da bancada do Ceará no Congresso

O deputado federal Domingos Neto (PSD) foi escolhido nesta segunda-feira (4), por unanimidade, novo coordenador da bancada federal do Ceará no Congresso Nacional. A função tem o papel de fazer articulações junto ao Governo Federal, Judiciário e no Legislativo na busca por recursos para o Estado.

A primeira reunião do colegiado cearense contou com a presença de dois senadores e 13 dos 22 deputados federais. A segurança pública, infraestrutura, saúde, educação e produção foram as áreas indicadas pelo novo coordenador como prioridades para atuação da bancada. Parlamentares também sugeriram audiências nos ministérios da Cidadania e da Economia.

Audiências

“A bancada do Ceará está descendo do palanque e se unindo em torno de só propósito: lutarmos pelos interesses do nosso estado, buscando, juntos, tanto no governo federal, nos ministérios e órgãos diversos, ações e projetos que estão travados e outros novos, principalmente nessas cinco áreas”, explicou Neto.

Uma das decisões da bancada foi agendar uma audiência, por semana, com um ministro. Os dois primeiros da lista são Sérgio Moro (Justiça), e Tarcísio Gomes (Infraestrutura). “Queremos inicialmente tratar de dois assuntos que preocupam muito a população do Ceará: a questão da segurança pública e das nossas rodovias”, frisou.

Bancada itinerante

A duplicação da BR-222 é um dos temas que a bancada quer colocar na pauta deste semestre, segundo o deputado Moses Rodrigues (MDB). As obras inacabadas no Estado foi outra preocupação revelada na reunião. O senador Cid Gomes (PDT) afirmou que o governo se comprometeu em concluir essas obras, que em todo o País são mais de 11 mil, a maioria creches, de acordo com levantamento feito pelo senador Eduardo Girão (Podemos).

Girão também defendeu que a bancada realize reuniões itinerantes no Estado. “Isso para podermos nos aproximar da população e sabermos quais as suas demandas, as prioridades de cada região”, disse.

O coordenador Domingos Neto (PSD) ainda propôs um encontro da bancada com o governador Camilo Santana (PT), o que deverá ocorrer já na próxima semana. “Ele quer discutir conosco as prioridades do Estado para podermos defender aqui em Brasília”, disse Neto.