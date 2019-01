Deputados recebem treinamento para mandato na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) reuniu, na manhã desta terça-feira (22), os deputados estaduais eleitos e reeleitos para um treinamento do regimento interno da Casa. Os parlamentares receberam guias e manuais que detalham as funções e atribuições dos deputados e dos departamentos do Poder Legislativo.

Deputados e assessores irão participar de um curso de dois dias para compreender o funcionamento da Casa. As aulas serão ministradas pelos diretores dos departamentos legislativo, de informática, administrativo e financeiro. O curso deve ser realizado entre quarta (23) e quinta-feira (24) no Complexo de Comissões Técnicas.

O presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), disse que a união entre os colegas é fundamental para “transformar" as divergências "em grandes ideias que beneficiem o Estado".

A disputa eleitoral de outubro do ano passado elegeu 14 novos parlamentares que ainda não haviam assumido mandatos como deputado estadual. Os 46 parlamentares devem eleger o novo presidente do Poder Legislativo no dia 1° de fevereiro.