Conheça os perfis do novo secretariado de Camilo Santana

Tomaram posse, na tarde de ontem (1), 20 secretários de governo ao lado de Camilo Santana, também empossado para seu segundo mandato como governador do Ceará. Durante seu discurso, na Assembleia Legislativa, o governador reeleito disse que inicia essa nova jornada com “mais vontade de trabalhar para superar os desafios por um Ceará cada vez mais justo”.

Confira o perfil de cada um dos secretários escolhidos por Camilo.

Secretário da Casa Civil - Élcio Batista

Cientista Social de formação e mestre em Sociologia, com experiência nos setores público e privado. Desenvolve um trabalho focado no avanço socioeconômico, com redução das desigualdades e expansão do uso da tecnologia. No primeiro mandato de Camilo, foi secretário-chefe do Gabinete do Governador.

Élcio Batista é secretário da Casa Civil Foto: José Leomar

Secretária da Fazenda – Fernanda Pacobahyba

Doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Unifor e especialista em Direito Empresarial pela Uece. Foi da primeira turma de mulheres oficiais da Academia de Força Aérea. É auditora Fiscal Jurídica da Receita Estadual do Estado do Ceará (Sefaz).

Fernanda Pacobahyba é Secretária da Fazenda Foto: Camila Lima

Secretário do Planejamento e Gestão - Mauro Benevides Filho

Formado em Economia pela Universidade de Brasília e Ph.D na mesma área pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Na área política, exerceu o cargo de secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Fortaleza, secretário de Planejamento e Coordenação do Estado do Ceará e secretário da Casa Civil. De 2007 a 2018, foi titular da Secretaria Estadual da Fazenda.

Mauro Benevides Filho é Secretário do Planejamento e Gestão Foto: Kleber A. Gonçalves

Secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos – Socorro França

Formada em Direito pela UFC, Administração Pública pela Uece e Economia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), tem mestrado em Direito Público também pela UFC. No primeiro mandato de Camilo Santana, foi titular da Secretaria de Justiça (Sejus) e da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Socorro França é Secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos Foto: Saulo Roberto

Secretário do Turismo – Arialdo Pinho

Empreendedor da construção civil e do turismo, foi responsável por implementar o Beach Park no Ceará. No Governo do Estado, foi chefe da Casa Civil de 2007 a 2014. Desde 2015, ocupa o cargo de titular da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará (Setur).

Arialdo Pinho é Secretário do Turismo Foto: Yago Albuquerque

Secretário do Desenvolvimento Agrário - Francisco de Assis Diniz

Metalúrgico, bacharel em Direito e História e especialista em Gestão Pública e Economia do Trabalho pela Unilab e pela Unicamp, respectivamente. Foi eleito duas vezes presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Em 2018, assumiu a pasta do Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado do Ceará.

Francisco de Assis Diniz é secretário do Desenvolvimento Agrário Foto: Divulgação/PT

Secretário da Saúde - Dr. Cabeto

Médico cardiologista formado pela UFC e especialista em terapia intensiva e cardiologia, é membro efetivo da diretoria do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Exerceu durante cinco anos a função de diretor médico do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

Dr. Cabeto é titular da Sesa Foto: Cid Barbosa

Secretário da Cultura – Fabiano Piúba

Doutor em Educação pela UFC e mestre em História pela PUC/SP, foi diretor de Livro, Leitura, Literatura, e Bibliotecas do Ministério da Cultura entre 2009 e 2011 e em 2014. Está à frente da Secretaria de Cultura do Ceará desde 2016.

Fabiano Piúba é Secretário da Cultura Foto: José Leomar

Secretário da Segurança Pública e Defesa Social - André Costa

Graduado em Direito pela UFC e especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal). É delegado da Polícia Federal desde 2002 e atuou em delegacias de combate ao tráfico de drogas, crime organizado e crimes patrimoniais. É titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) desde o início de 2017.

André Costa segue como titular da SSPDS Foto: José Leomar

Secretário de Administração Penitenciária - Luís Mauro Albuquerque

Policial Civil do Distrito Federal, foi fundador da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) do DF, onde foi diretor por 15 anos. Foi idealizador e coordenador da Força de Intervenção Penitenciária Integrada (FIPI) que atuou no Ceará.

Luís Mauro Albuquerque é Secretário de Administração Penitenciária Foto: Divulgação

Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - Francisco de Queiroz Maia Júnior

Graduado em Engenharia Civil pela UFC e em Administração de Empresas pela Uece, exerceu a função de diretor do Departamento Estadual de Rodovia e Transporte e ocupou a Vice-Governadoria do Ceará no período de 2003 a 2006. No primeiro mandato de Camilo Santana, foi secretário do Planejamento e Gestão nos anos de 2017 e 2018.

Francisco de Queiroz Maia Júnior é Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho Foto: Cid Barbosa

Secretário da Infraestrutura – Lucio Ferreira Gomes

Formado em Engenharia Civil pela UFC, tem MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e Bolsa de Valores Regional Ceará. Na primeira gestão de Camilo Santana, exerceu o cargo de secretário das Cidades de 2015 a janeiro de 2017, quando assumiu a Secretaria de Infraestrutura do Estado.

Lucio Ferreira Gomes é Secretário da Infraestrutura Foto:

Secretário das Cidades – Zezinho Albuquerque

Está no sétimo mandato parlamentar e se destaca pelo perfil de mediador entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Exerceu a presidência da Assembleia Legislativa de 2013 a 2018, sendo o primeiro deputado estadual a exercer esta função por três vezes na Assembleia Legislativa do Ceará.

Zezinho Albuquerque é secretário de Cidades Foto: Saulo Roberto

Procuradoria Geral do Estado - Juvêncio Vasconcelos Viana

Advogado, mestre em Direito pela UFC e doutor em Direito Processual pela USP, é professor efetivo da UFC. E membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e do Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Na primeira gestão de Camilo Santana, atuou como titular da Procuradoria Geral do Estado.

Juvêncio Vasconcelos Viana assume a Procuradoria Geral do Estado Foto: José Maria Melo

Secretária da Educação - Eliana Nunes Estrela

Formada em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri (Urca), mestre em Gestão e Avaliação Publica pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Coordenadora da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 18, de 2007 a 2012 e Crede 19, de 2013 a 2018.

Secretário de Recursos Hídricos - Francisco Teixeira

Engenheiro Civil e Mestre em Recursos Hídricos, empregado público da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) desde 1994. No Ministério da Integração Nacional, foi secretário de Infraestrutura Hídrica em fevereiro de 2012. De 2015 a 2018, foi secretário dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.

Teixeira é secretário de Recursos Hídricos Foto: Saulo Roberto

Secretário do Meio Ambiente – Artur Bruno

Foi deputado federal, quatro vezes deputado estadual e duas vezes vereador de Fortaleza. Na Câmara dos Deputados, foi membro da Comissão de Educação e Cultura e da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação. Assumiu, em 2015, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Artur Bruno segue como secretário da SEMA Foto: Saulo Roberto

Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - Inácio Arruda

Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. No Congresso Nacional, destinou recursos de emendas parlamentares para fortalecer entidades como o IFCE, Urca, Uece, UFC, dentre outras ligadas à pesquisa científica, avanços tecnológicos e ensino superior. Relatou o projeto que garantiu a criação da Unilab e a Universidade Federal do Cariri.

Inácio Arruda é secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior Foto: Saulo Roberto

Secretário do Esporte e Juventude - Rogério Pinheiro

Graduado em Direito pela Unifor, é pós-graduando em Administração Pública na Faculdade Estácio de Sá. Foi chefe de Gabinete do diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e atuou nas Secretarias do Esporte e da Segurança Pública do Estado.

Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - Aloísio Carvalho

Formado em Direito pela Unifor, foi secretário de Finanças de Fortaleza, controlador e ouvidor Geral do Estado, secretário executivo da SSPDS-CE, secretário exectivo do Esporte do Estado, entre outros cargos públicos. Exerce, atualmente, a função de diretor financeiro do Banco do Nordeste.

Aloísio Carvalho é o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado Foto: José Maria Melo

Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário - Cândida Maria Torres

Já decidida para compor o secretariado, mas ainda não foi empossada.