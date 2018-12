Casa do Estudante do Ceará terá R$ 1 mi para primeira grande reforma

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e diretoria da Casa do Estudante do Ceará assinaram nesta quinta-feira (27) o termo de fomento que permite a transferência de R$ 1,037 milhões para a instituição, que há 84 anos abriga jovens de baixa renda vindos do interior e de outros estados para estudar em Fortaleza. O recurso vai possibilitar a primeira grande reforma da história da Casa, que hoje tem inúmeros problemas em sua estrutura.

A liberação do recurso, aprovado pela Assembleia Legislativa no último dia 17, é fruto de uma luta empreendida desde 2013 por parte de diferentes diretorias da Casa. “Em 2013 a então diretoria eleita tomou a frente do processo de fazer o levantamento do que estava precisando ser reformado na casa, e aí foi em busca do Governo do Estado, e conseguiu que uma equipe de engenheiros fosse enviada e fizesse esse levantamento de que áreas estavam precisando de maior cuidado, e foi elaborado também um orçamento para a reforma total do prédio”, afirmou o ex-presidente da Casa do Estudante, Moizéis Lima, 31, natural de Lavras da Mangabeira e estudante de medicina na Universidade Federal do Ceará.

Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, assina convênio para destinação de recurso à Casa do Estudante

Hoje a Casa do Estudante abriga 118 jovens de baixa renda, entre universitários e secundaristas, vindos de mais de 40 municípios cearenses. Lá eles recebem, além de moradia, duas refeições diárias e estrutura para ingressar e permanecer em uma Universidade, como biblioteca, sala de estudos e sala de vídeo. Os custos, de R$ 30 mil mensais, em média, são bancados por uma lei municipal que destina à instituição 20% da arrecadação com as carteirinhas de estudante, e também por doações. “O custo é bastante alto para instituição, que às vezes não recebe nem R$ 300 mil por ano, e a gente acaba tendo que se virar com o que tem. Esse valor é um pouco limitado e deixa a gente sem poder fazer reformas. Se cair um telhado ou algo do tipo, e a gente tiver que reformar, vai fazer falta para a instituição”, disse o atual presidente da Casa, Lucas dos Santos, 22, que em 2016 veio de Catarina para Fortaleza estudar Farmácia.

No ano passado, o prédio já havia passado por uma reforma, de menor porte. Biblioteca, auditório, caixa d’água e alguns banheiros receberam melhorias, após um aporte de R$ 348 mil, também do Governo do Estado. Mas ainda há muitos reparos necessários. O desgaste da construção é visível. Há infiltrações em todo o andar superior, buracos no telhado, fiações expostas e vários pontos em que a estrutura parece bem deteriorada. Jhonatan Dantas, 24, estudante de Direito natural de Catarina, costuma enfrentar transtornos no quarto em que mora, principalmente com as infiltrações e goteiras em períodos chuvosos. Um colega já correu risco de um acidente grave. “Parte da laje desabou sobre ele, a sorte é que ele não estava na área da cama em que ela caiu, mas foi bem próximo. Nós sofremos com esses problemas, infiltração... quando o inverno é um pouco mais prolongado, dá mofo, e isso compromete a nossa saúde”, revela.

O edital de licitação para escolher a empresa que irá conduzir a reforma será lançado no início de janeiro pela STDS. A expectativa de conclusão é dezembro do próximo ano. Durante os trabalhos, os estudantes devem ser realocados em áreas da residência onde as obras não estejam sendo executadas.

Histórico

Fundada em 11 de agosto de 1934, a Casa do Estudante do Ceará já abrigou, na juventude, personalidades conhecidas da política cearense, como o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), nascido em Lavras da Mangabeira, e o deputado federal reeleito José Guimarães (PT), oriundo de Quixeramobim. A diretoria da Casa fez questão de ressaltar o apoio de Eunício e do sobrinho e deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) na liberação do recurso junto ao governador Camilo Santana.