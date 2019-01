Camilo anuncia lei da recompensa contra as facções criminosas

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), Projeto de Lei da recompensa que prevê pagamento em dinheiro pelo Estado pelas informações que sejam prestadas pela população à polícia e que resultem na prevenção de atos criminosos.

Além do projeto, que deve ser votado na sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, o petista anunciou, nas redes sociais, a convocação de policiais militares que estão na reserva para que ajudem a reforçar a tropa que está em operação, além do aumento da quantidade de horas extras que podem ser pagas aos policias civis, militares e bombeiros.

O Governo já disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos, por enquanto, independente de recompensa. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou na madrugada de 3 de janeiro. Incêndios em ônibus e caminhões e explosões em estruturas de viadutos e pontes são algumas das ações criminosas.

As mensagens também devem autorizar a convocação imediata de 220 agentes penintenciários para atuar no Estado. Camilo afirmou que "essas medidas, além de todas que já tomamos, tem o objetivo de fortalecer o esquema de segurança. Não aceitamos que, aqui no Ceará, criminosos presos continuem dando ordem de comando de dentro das prisões, como acontece há décadas em todo o Brasil", disse o gestor.