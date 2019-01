Em meio à crise, Camilo convoca sessão extraordinária da Assembleia no sábado

O governador Camilo Santana (PT) convocou a Assembleia Legislativa do Ceará, que está de recesso, para uma sessão extraordinária na tarde deste sábado (12). O objetivo da medida, de acordo com aliados do governador, é deliberar sobre a crise na segurança pública que atinge o Estado em forma de ataques há dez dias. Os parlamentares foram notificados. O Poder Legislativo confirma a sessão.

Ainda não há informações sobre o conteúdo das mensagens que serão discutidas e votadas no parlamento. No entanto, é aguardada pela Casa pautas que tratam da estrutura do Estado para a estada da Força Nacional de Segurança, além de custos e outros pontos que dizem respeito às ações de combate à criminalidade.

Pelo menos 500 homens da Força Nacional desembarcaram no Ceará nos últimos dias para auxiliar o policiamento local no trabalho contra as facções. Os deputados estaduais devem se reunir às 14 horas no legislativo estadual. É esperada para a tarde desta sexta-feira (11) uma transmissão ao vivo do governador nas redes sociais para anunciar as medidas.