Bolsonaro reassume a presidência, mas não recebe autoridades hoje (30)

Depois de passar dois dias afastado do cargo para ser submetido a uma cirurgia, Jair Bolsonaro reassumiu a Presidência da República na manhã desta quarta-feira (30). Mais cedo, no Twitter, ele disse que os trabalhos seguem "com afinco" entre exercícios e fisioterapia.

Reassumo as funções da Presidência da República. Entre exercícios e fisioterapia, os trabalhos que já vinham sendo tocados pela nossa equipe seguem com afinco. O apoio que estou recebendo será fundamental para minha total recuperação. Muito obrigado! Um forte abraço a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 30 de janeiro de 2019

No entanto, de acordo com a agenda oficial do presidente divulgada à imprensa, Bolsonaro não recebe autoridades hoje, apenas terá despachos.

Telefonemas

Do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde domingo (27), Bolsonaro trocou mensagens com o vice, general Hamilton Mourão, pela manhã.

À reportagem, Mourão disse ter escrito ao presidente para relatar os fatos ocorridos nos últimos dias. "Ele não pode ficar falando", disse.

Mourão assumiu o cargo de presidente interino na manhã de segunda (28), quando Bolsonaro foi submetido à cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal, num procedimento que durou 7 horas.

No procedimento, os médicos retiraram a bolsa de colostomia que foi colocada no presidente desde setembro, quando ele foi alvo de uma facada.

Gabinete provisório

Por enquanto, o presidente está acompanhado apenas de familiares, como a primeira-dama Michelle e um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).

Ele teve contato ainda com parte de seu staff do Planalto, como chefe de gabinete e assessores de imprensa, além do porta-voz, Otávio Rêgo Barros.

Segundo o porta-voz, ao lado do quarto onde o presidente estará em recuperação, o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço, com equipamentos e estrutura técnica, que permitirá ao presidente orientar seus ministros e conceder audiências.

Uma gabinete foi improvisado ao lado do quarto onde o presidente Jair Bolsonaro (PSL) está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foto: Divulgação TV NBR

Compromisssos na fila

Ministros em Brasília aguardam novos boletins médicos para definir se vêm a São Paulo na quinta despachar com o presidente.

Se houver uma sinalização de que Bolsonaro tem condições de receber auxiliares, Paulo Guedes (Economia) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil) devem trazer ao presidente detalhes finais da Reforma da Previdência.

Na terça (29), a equipe econômica afirmou que a intenção do governo é de apresentar a proposta de mudanças na aposentadoria já na próxima semana ao Congresso.

Volta do Congresso

As atividades do Legislativo serão retomadas na sexta-feira (1º), quando deputados e senadores eleitos em outubro tomam posse e elegem os comandos da Câmara e do Senado.

Onyx deve definir com Bolsonaro ainda a mensagem presidencial que será lida na abertura da sessão do Congresso, na sexta.

A expectativa é de que o presidente reafirme aos parlamentares o discurso que vem fazendo desde a campanha: que quer criar uma nova relação entre o Legislativo e o Executivo, além de listar pautas prioritárias, como a agenda de reformas.

Com informações da Agência Brasil