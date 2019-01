Foto: Alan Santos Palácio do Planalto

Horas antes de discursar para a elite mundial das finanças reunida no Fórum Econômico Mundial, nesta terça-feira (22), na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) almoçou com assessores em um restaurante de estilo "bandejão" no centro de Davos.

Sua assessoria de comunicação divulgou uma sequência de fotos que mostram o presidente na fila do bufê de um estabelecimento ao lado do qual funciona um supermercado.

Bolsonaro comeu um hambúrguer e batatas.