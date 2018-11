Após avaliação negativa do TCU, Dnocs diz que trabalha para reduzir vulnerabilidades

Após ser apontado como um dos órgão federais com o maior risco de fraudes e corrupção do país, em avaliação realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) lançou nota, nesta segunda-feira (26), onde afirma que tem trabalhado para reduzir os riscos apontados pelo relatório e que o seu principal objetivo é continuar com as ações de convivência com a seca no Nordeste.

De acordo com a nota, o órgão "vem trabalhando para dotar o mesmo de ferramentas de controle de gestão e melhorar a administração dos riscos e o poder de regulação dos mesmos, antes mesmo de tomar conhecimento deste relatório".

O Dnocs afirma ainda que o relatório do TCU serviu para "tomadas de providências com o objetivo de eliminar vulnerabilidades" e que o órgão frequentemente é submetido a auditorias do próprio TCU e da CGU.

Na avaliação realizada pelo TCU, o Dnocs foi submetido a seis filtros, todos com pontuação de zero a um na escala de risco. Em “Fraude e Corrupção”, o departamento registrou 0.91; “Gestão da Ética e Integridade”, 0.9; “Gestão de Riscos e Controles Internos”, 0.87; “Transparência e Accountability”, 0.95; “Auditoria Interna”, 1; e “Designação de Dirigentes”, 0.88.