Antônio Filho, o Conin, assume comando do PT no Ceará

O Partido dos Trabalhadores no Ceará se reuniu neste sábado (26) e elegeu nova diretoria para comandar o partido. O deputado estadual Moisés Braz deixa a presidência interina para entrar Antônio Filho, conhecido por Conin. Moisés, que liderou a legenda durante a eleição de outubro, deverá se dedicar ao mandato na Assembléia Legislativa.

Conin, que é militante de Acopiara, deve ficar no posto para completar o mandato que iniciou ainda com De Assis Diniz, e que acabou renunciando a presidência para se dedicar à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) na gestão estadual.

O secretário já havia assumido o posto ainda no primeiro mandato de Camilo, e acabou pedindo afastamento temporário da liderança da legenda. Com a recondução no primeiro escalão do Palácio da Abolição, abriu mão da dirigência.

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o novo presidente da sigla afirmou que, após o encontro que elegeu nova diretoria, o partido segue "unido" para enfrentar os novos desafios.

"Analisamos a conjuntura, os desafios do PT, as estratégias que temos que desenvolver e recompusemos a Executiva estadual do partido. Fico com essa responsabilidade para concluir o mandato do companheiro De Assis, que está em uma missão no governo. Temos o desafio de enfrentar a extrema direita que chega ao poder nacionalmente. Vamos construir a resistência", disse em pronunciamento.