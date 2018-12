Cargos federais estão nas mãos de políticos cearenses

Entre aliados, a prática de distribuir cargos públicos no Governo Federal, como os de Ministro de Estado, é vista como estratégica para garantir a aprovação de projetos de interesse da gestão no Poder Legislativo. Levantamento obtido pelo Diário do Nordeste mostra que, no Ceará, pelo menos 14 parlamentares mantêm apadrinhados no comando de alguns dos principais órgãos federais no Estado. A equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) promete fazer um pente fino nos cargos e priorizar a indicação de nomes técnicos. As mudanças devem começar a partir de janeiro.

Para isso, a cúpula do PSL no Ceará faz um "Raio-X" de todos os cargos existentes nos mais de 40 órgãos federais vinculados ao Estado para enviá-lo ao conhecimento da equipe de transição do futuro Governo Federal. Homem próximo de Bolsonaro aqui, o deputado federal eleito Heitor Freire já contabilizou 800 cargos no Estado e que podem ultrapassar os dois mil. Um levantamento obtido pelo Diário do Nordeste revela que o alto escalão de órgãos federais no Ceará é ocupado por indicados de deputados federais e senadores cearenses.

Pelo menos 14 parlamentares da bancada do Estado apadrinharam, no atual mandato, pessoas ligadas a eles para os postos de presidência, diretoria e superintendência de vários órgãos federais, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), um dos mais cobiçados. Só na instituição financeira, quatro parlamentares mantêm cargos nomeados diretamente por eles.

O deputado federal reeleito José Guimarães (PT) e o senador Eunício Oliveira (MDB) são os que mais têm nomes no Banco, de acordo com dados colhidos junto a fontes do BNB. O deputado federal reeleito Genecias Noronha (SD) e o deputado federal Danilo Forte (PSDB) também estão entre os que mais possuem "lotes" em órgãos federais, entre eles o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que chama atenção pelo fato de sequer ter uma sede no Ceará. Sem contar os órgãos que são "divididos" por dois parlamentares ou mais.

Heitor Freire, que até o momento não foi convocado para funções no governo federal, sinaliza que essa forma de nomeação dos cargos públicos vai mudar e os critérios utilizados para preenchê-los serão técnicos. "Se você pegar o DNIT, tem que ser técnico, o DNOCS tem que ser técnico. Agora, você pega o IBAMA, pode ser um advogado com experiência em gestão, não necessariamente ser um biólogo, mas os critérios nunca vão ser partidários. Pode até ter indicação política, desde que o indicado tenha um perfil técnico", ressaltou.

Apesar de ser um dos interlocutores de Bolsonaro, Heitor nega ter "sede" de indicar nomes para cargos, "porque se acontecer alguma coisa em um órgão desse aí eu me queimo, já que a gente tá entrando com toda moral no governo". Por outro lado, o dirigente conta que dá palpites na formação do novo governo quando solicitado e que já enviou o currículo de algumas pessoas para cargos como o da presidência do BNB. O pesselista apresentou quatro nomes, entre eles o do vice-presidente de Investimentos e Controladoria do grupo M. Dias Branco, Geraldo Luciano, e de um dos diretores do BNB, Nicola Miccione, que são os mais cotados na disputa.

Ainda segundo Heitor Freire, a nomeação para esse e outros cargos de chefia do Governo Federal no Ceará só começará a partir de janeiro e as mudanças nos postos de baixo escalão ocorrerão gradualmente ao longo do governo. Ele pondera que qualquer troca de comando nos órgãos federais nos estados agora pode se tornar motivo para retaliações ao Governo Bolsonaro. "Não vai ter cortes drásticos porque se não a máquina para, se você colocar gente nova em tudo os caras não sabem nem pra onde é que vão", avalia.

Veja os detalhes do levantamento obtido pelo Diário do Nordeste

1- Deputado federal Danilo Forte (PSDB)*

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

• Gerência Regional

Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

• Coordenadoria- Geral de Laboratórios e Infraestrutura (no entanto, o órgão não possui estrutura no Ceará)

Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai)

• Coordenadoria do Distrito Sanitário Especial Indígena

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)

• Superintendência Classe III

Secretaria de Patrimônio da União (SPU)

• Superintendência

2- Deputado federal reeleito Genecias Noronha (SD)

Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário (DFDA)

• Comando da Delegacia

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

• Gerência Regional

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF)

• Superintendência Regional

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

• Gerência Executiva

Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

• Diretoria de Administração



3- Deputado federal Aníbal Gomes (DEM)*

Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA)

• Coordenadoria de Pesca e Aquicultura

• Superintendência de Pesca e Aquicultura da Regional no Ceará

Fundação Nacional do Índio (Funai)

• Coordenadoria Regional Nordeste II no Ceará

Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor)

• Gerência Geral



4- Deputado federal reeleito Moses Rodrigues (MDB)

Banco do Nordeste (BNB)

• Superintendência Estadual

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs)

• Coordenadoria Estadual

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

• Gerência Executiva de Sobral



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama)

• Superintendência

5- Deputado federal reeleito José Guimarães (PT)

Banco do Nordeste (BNB)

• Gerência Ambiental da Presidência

• Superintendência da Diretoria de Administração

• Superintendência da Diretoria de Controle e Risco

• Superintendência de Auditoria

• Superintendência de Marketing e Comunicação

• Superintendência de Estratégia e Organização

• Superintendência de Produtos e Serviços Bancários

• Superintendência de Rede de Agências

• Superintendência de Desenvolvimento Humano

• Superintendência de Logística

• Superintendência de Controle Financeiro



6- Senador Eunício Oliveira (MDB)*

Banco do Nordeste (BNB)

• Diretoria da Presidência

• Superintendência do Gabinete da Presidência

• Diretoria de Planejamento

• Diretoria Financeira e de Crédito

Companhia Docas do Ceará (Docas)

• Diretoria Comercial

• Diretoria de Administração e Finanças

• Diretoria da Presidência

7- Deputado federal Vitor Valim (PROS)**

Caixa Econômica Federal

• Superintendência Regional

Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

• Superintendência

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

• Chefia da Unidade Regional

8-Deputado federal Adail Carneiro (Podemos)*

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

• Superintendência Regional no Ceará

Hospital e Maternidade Universitário Walter Cantídio (HUFC)

• Superintendência

Núcleo Estadual de Saúde (NES)

• Gerência Regional

9- Deputado federal Cabo Sabino (Avante)*

Fundação de autogestão em Saúde (Geap)

• Gerência Regional

Companhia Docas do Ceará (Docas)

• Diretoria de Infraestrutura

10- Deputada federal Gorete Pereira (PR)*



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)

• Superintendência Regional



11- Ex-deputado federal Mauro Benevides (MDB)

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

• Gerência Executiva de Juazeiro do Norte

12- Deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB)*

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE)

• Superintendência Regional

13- Deputado federal Ronaldo Martins (PRB)*

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs)

• Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção

14- Deputado federal reeleito Domingos Neto (PSD)

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)

• Diretoria Regional

Indicações para os principais cargos federais no Ceará. Indicados nomeiam aliados para os postos que eles administram. Tabela ainda deverá ser atualizada com o surgimento de mais cargos vinculados à União no Estado.

*Parlamentares

não reeleitos

**Parlamentar eleito deputado estadual