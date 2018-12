Bolsonaro reúne bancada do PSL após filho se acertar com aliada

O presidente eleito Jair Bolsonaro vai se reunir, nesta quarta-feira, com a bancada do PSL, em Brasília. O clima na sigla serenou após uma semana de rixas internas.

Após uma intensa troca de ofensas e acusações no grupo de WhatsApp da bancada do PSL, a deputada eleita Joice Hasselmann (SP) e o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), que se reelegeu para o cargo, selaram uma trégua com direito a coraçãozinho formado com as mãos. Uma foto com os dois fazendo o gesto foi postada por Joice em redes sociais, ontem, para mostrar aos correligionários que o clima com o filho do presidente está melhor.

O movimento de Joice é visto nos bastidores como uma forma de sair do isolamento a que teria sido submetida desde a briga virtual com Eduardo Bolsonaro, revelada na última quinta-feira.

Nas mensagens trocadas naquele mesmo dia, ele disse que a deputada tentava atropelar os colegas, que tinha "fama de louca" e era "sonsa", entre outras "gentilezas".

Joice, por sua vez, criticou o filho do presidente por "mensagens infantis no Twitter", disse que ele só se elegeu por causa do "sobrenome" e ordenou: "Ponha-se no seu lugar". Na mensagem de ontem do Twitter, com a foto dos dois formando um coração com as mãos, Joice destacou que "irmãos são assim":

Cerca de 20 minutos depois, Joice postou outra mensagem, marcando o perfil de Eduardo Bolsonaro: "Estamos juntos! Eu e @BolsonaroSP fazemos parte da mesma família: a família que luta pelo país. Simbora meu povo!! @jairbolsonaro precisa de todos nós. O @PSL_Nacional está mais unido do que nunca".

Em entrevista à reportagem, a deputada eleita falou que os dois "enterraram as rusgas" após uma conversa "excepcional, madura, olho no olho e amável", ontem.

"Enterramos as rusgas. Foi um mal entendido. Estamos mais alinhados do que nunca.

No sábado, Joice Hasselmann pediu desculpas no grupo do PSL. Ela travou, desde a madrugada de quinta-feira, um bate-boca com seus colegas de partido no grupo "Bancada PSL 2019" no WhatsApp.

O entrevero começou com Hasselmann sendo cobrada sobre declarações que deu a respeito de articulações que estava fazendo com partidos e sobre chances elevadas de ser líder do governo na Câmara a partir do ano que vem.

A futura deputada não se intimidou com os questionamentos dos correligionários e partiu para o ataque, dizendo que a articulação do PSL estava "abaixo da linha da miséria", o que despertou a ira do deputado e senador eleito Major Olímpio (SP).

Farpas

Os dois trocaram farpas ao longo da madrugada de quinta-feira no grupo do aplicativo. Por volta das 13h de sexta-feira, Eduardo Bolsonaro entrou na discussão.

Ele deu razão ao major Olímpio, criticou a postura de Joice e, ao tentar rebater as acusações da colega de dar pouca atenção às articulações do partido, acabou revelando uma ordem do pai para agir nos bastidores, de forma a não irritar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que poderia colocar em votação as pautas-bomba. A mensagem expôs os planos de Jair Bolsonaro de interferir na eleição para a presidência da Casa, o que o futuro presidente disse que não faria. Questionado sobre a foto em que Joice e Eduardo aparecem juntos, Major Olímpio disse: "Eduardo tem um coração bondoso".

O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), entrou em campo para serenar os ânimos. Ele pediu a Joice que conversasse com o filho do presidente.