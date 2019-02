'Sempre tive muito respeito', disse Bolsonaro sobre Boechat; veja repercussão

A morte do jornalista Ricardo Boechat, no início da tarde desta segunda-feira (11), após queda de helicóptero, em São Paulo, aos 66 anos de idade, repercutiu entre políticos e personalidades brasileiras.

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), lamentou o episódio em sua conta no Twitter:

É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em SP. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 11 de fevereiro de 2019

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), também se manifestou:

Manifesto meus sentimentos às famílias de #RicardoBoechat e do piloto do helicóptero, aos profissionais da Rede Bandeirantes, rádio e televisão, extensivos à classe jornalística, pela triste notícia do acidente que os vitimou. Deus no comando. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) 11 de fevereiro de 2019

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM), publicou:

Foi em estado de consternação e tristeza que recebi a notícia da morte inesperada do jornalista Ricardo Boechat. Era um profissional reconhecido pelo trabalho e senso crítico aguçado revelado nos principais meios de comunicação do país. pic.twitter.com/bCOaLm0J5Z — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) 11 de fevereiro de 2019

O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM), disse:

Recebo com tristeza a informação sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto do helicóptero que caiu nesta manhã. Boechat foi um dos grandes comunicadores do nosso país e uma referência de bom jornalismo e independência. Minha solidariedade a seus familiares e amigos. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) 11 de fevereiro de 2019

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), também publicou uma nota de pesar em seu perfil no Facebook. Para ele, a "partida prematura de Boechat representa grande perda para a comunicação brasileira".

Ciro Gomes (PDT) também manifestou-se:

O petista que concorreu à presidência da República brasileira em 2018, Fernando Haddad, também deixou uma nota de pesar em sua conta no Twitter.

Triste mais esse episódio que nos priva do profissionalismo de Boechat. Meus sentimentos às famílias do jornalista e do piloto. Que Deus os acolha. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) 11 de fevereiro de 2019

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou:

Com o falecimento de Ricardo Boechat o Brasil perde um dos maiores jornalistas da sua história. Sua atuação diária demonstrava sensibilidade em defesa do interesse público e do jornalismo de qualidade. Toda a solidariedade a seus familiares, amigos e colegas da Rede Bandeirantes. — João Doria (@jdoriajr) 11 de fevereiro de 2019

A ex-senadora e ex-candidata à Presidência da República, Marina Silva (Rede), também se pronunciou:

É com profunda tristeza que recebi a notícia da morte trágica do jornalista Ricardo Boechat. Boechat fará uma falta enorme ao jornalismo, ainda mais nesse momento do país. Que Deus conforte sua família, amigos e colegas de trabalho nesse momento de perda e dor. — Marina Silva (@MarinaSilva) 11 de fevereiro de 2019

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) também publicou uma nota de pesar em nome do presidente da organização, Paulo Tonet. A nota diz que "Boechat honrou a profissão de jornalista, exercida com ética e compromisso com a verdade dos fatos". Confira a nota completa:

"A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) lamenta, com profundo pesar, a morte do jornalista Ricardo Boechat, ocorrida nesta segunda-feira (11), em São Paulo (SP).

Dono de um estilo inconfundível, Boechat honrou a profissão de jornalista, exercida com ética e compromisso com a verdade dos fatos.

Sempre preocupado em levar informação e opinião à sociedade, missão que cumpriu com maestria, Boechat deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro.

Sua habilidade em se comunicar com o público é um legado que fica para a história da comunicação do país.

Neste momento de luto para a radiodifusão brasileira, a ABERT presta solidariedade aos familiares, companheiros da BAND, amigos e colegas de trabalho".