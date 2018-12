OAB divulga resultado preliminar da 1ª fase 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou, nesta segunda-feira (3), o resultado preliminar da 1ª fase (prova objetiva) do XXVII Exame de Ordem Unificado. A prova foi realizada em todo o Brasil no dia 18 de novembro de 2018.

Os candidatos interessados em interpor recursos tem entre às 12h do dia 4 de dezembro de 2018 às 12h do dia 7 de dezembro de 2018, horário oficial de Brasília/DF.

O resultado definitivo da 1ª fase está previsto para o dia 18 de dezembro.

A próxima fase do certame, a prova prático-profissional, foi agendada para o dia 20 de janeiro de 2019.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres podem realizar o exame.