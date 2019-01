Em vídeo, Bolsonaro se solidariza com 'aquela barbaridade' em Brumadinho

Em vídeo gravado no hospital Albert Einstein e publicado na sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou sua solidariedade com as vítimas e os seus familiares do rompimento da barragem em Brumadinho, que o presidente se referiu como "aquela barbaridade em Brumadinho".

No vídeo, gravado no quarto do hospital e vestindo uma bata azul Bolsonaro disse que a tragédia de Brumadinho "afeta a todos nós e nós somos solidário às famílias das vítimas". Ele disse que sobrevoou a região no sábado (26), e que os ministros de seu governo já haviam tomado as medidas necessárias para "minorar a dor dos familiares e dar apoio aos sobreviventes".

Um forte abraço a todos e até breve! Deus no comando! 🇧🇷👍 pic.twitter.com/SegyTyNrol — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 de janeiro de 2019

Bolsonaro deu entrada às 10h33 hoje no hospital Albert Einstein, onde fará uma bateria de exames pré-operatório para a realização de uma cirurgia, marcada para esta segunda-feira, para a retirada da bolsa de colostomia que ele usa desde o atentado a faca sofrido em 6 de setembro do ano passado.

Sobre a cirurgia, Bolsonaro disse, no vídeo: "Amanhã, a partir das sete da manhã, devo ser submetido a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de três horas, mas se Deus quiser, correrá tudo bem". Ele agradeceu às orações recebidas.