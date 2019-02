Datena chora ao noticiar a morte do amigo Ricardo Boechat

O apresentador José Luiz Datena interrompeu o programa "Os Donos da Bola", na programação da Band, na tarde desta segunda-feira (11), para informar a morte do amigo e companheiro de casa Ricardo Boechat, 66, vítima na queda de um helicóptero em São Paulo.

"Até os inimigos respeitavam Boechat. Porque era muito difícil contestá-lo. De uma maneira ou de outra, ele tinha uma virtude. Era verdadeiro de plantão, 24 horas por dia", disse Datena, visivelmente emocionado. ​"Tinha esse dom de voltar atrás."

Datena também lembrou histórias do amigo e da carreira profissional de Boechat, que é vencedor de três prêmios Esso. É também o maior ganhador do Prêmio Comunique-se.

A morte do jornalista também emocionou os apresentadores da bancada do Jornal Hoje (Globo), Dony De Nuccio e Sandra Annenberg. Os dois jornalistas ficaram com os olhos embargados ao anunciar a reportagem.

Boechat trabalhava atualmente no Grupo Bandeirantes de Comunicação, apresentando dois programas diários, A Notícia com Ricardo Boechat, um matinal na rádio BandNews FM, e o Jornal da Band à noite, na TV Bandeirantes. Ele tinha também uma coluna na revista semanal Istoé.

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas tinham morrido após um helicóptero cair sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo. Eles seriam o piloto e o copiloto da aeronave, segundo as informações preliminares da corporação.

A confirmação de que o jornalista era um dos ocupantes veio mais tarde.