Redução de filas é uma das vantagens apontadas para o uso da tecnologia para pagamento

Em meio à busca por experiências de compra mais ágeis, a tecnologia de pagamento por aproximação tem avançado no País e deve ganhar mais corpo nos próximos três anos. A previsão do diretor de pagamentos e inovação da Mastercard, Guilherme Esquivel, leva em conta o rápido crescimento do uso da ferramenta pela população e à padronização do processo pela cadeia produtiva.

Na Capital, segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, alguns estabelecimentos já utilizam a tecnologia, mas ele pondera que ainda há uma certa insegurança por parte dos usuários. "(O uso) tem crescido, mas representa muito pouco no total. Acho que com o passar do tempo isso vá se transformando e não deixa de ser uma tendência", avalia.

Possibilitada pela tecnologia NFC (Near Field Communication, em inglês), várias instituições financeiras já oferecem aos clientes a possibilidade pagar com a aproximação de dispositivos como celular, relógio, pulseira ou cartão, entre outros. A máquina recebe a informação e faz uma captura dos dados, sem precisar digitar a senha - o que reduz em até sete vezes o tempo de pagamento, segundo Esquivel.

Com mais rapidez para pagar e, consequentemente, menos filas, comércio e serviços têm mais chances de reter clientes que poderiam desistir da compra. "Grandes supermercados, drogarias, redes de fast food e estacionamentos de shopping, por exemplo, são os mais impactados nesse processo. Alguns segmentos têm demandado esse tipo de solução", aponta o diretor.

Obstáculos

Uma das principais travas para a disseminação do uso dessa tecnologia, segundo Esquivel, é a uniformização do processo. "Cada credenciadora criava suas próprias regras e isso criava uma torre de babel entre o consumidor e o comércio. Nós chamamos todos os bancos e adquirentes e criamos um normativo de autorregulação dizendo a forma que entendemos como deve ser o processo", explica.

A expectativa da Mastercard é de que, até junho deste ano, todos os credenciadores do mercado façam a adesão ao modelo. "Já temos visto muitos bancos acelerando o processo, seja de emitir um cartão contactless (sem contato), celular ou algum tipo de vestível. Mais de 60% do mercado está trabalhando nisso".

Ainda assim, o diretor admite que, em um universo de bilhões de transações como o Brasil, o uso da ferramenta ainda é insignificante. "O nosso último número é da casa de alguns milhões de usuários fazendo transações. Mas já tem uma massa crítica que deve começar a ficar mais relevante em 2019 e consolidação em 2020 e 2021", estima.

Segurança

Outra dificuldade diz respeito à confiança dos usuários na segurança do processo. "Estamos falando de transações, hoje, até um limite de R$ 50, em geral. O banco já detecta o uso e o bloqueia se fizer muitas transações de um só valor. A possibilidade de fraude é tão grande quanto alguém pegar seu cartão e pedir sua senha".

A ideia, conforme Esquivel, é justamente a de aumentar a segurança dos consumidores e dos varejistas, reduzindo a quantidade de dinheiro físico em circulação. "O foco é trazer muito mais facilidade para o consumidor na ponta, agilidade e velocidade de atendimento para o comércio e para nossa cadeia, uma solução que é simples e segura".

Para Cid Alves, o ganho proporcionado pela tecnologia ao varejo é muito grande, faltando apenas "convencer" os clientes a utilizarem-na mais. "Outros avanços poderão surgir a partir dessa tecnologia, como controle de estoque com maior nível de segurança. É questão de tempo que todo o sistema de pagamento no varejo seja assim", prevê.

O que é o pagamento por aproximação?

A NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia que permite a troca de informações entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios (wireless), sendo necessária apenas uma aproximação física. No universo dos meios de pagamento, permite que os consumidores, em vez de inserir o cartão na maquineta, façam o pagamento apenas com a aproximação do celular, cartão, relógio ou outros dispositivos. A conexão é feita via radiofrequência, desde que ambos os aparelhos estejam entre 2 e 10 cm de distância.