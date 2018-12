Produtos natalinos terão qualidade comprovada por técnicos da Prefeitura

Os testes para saber a qualidade dos produtos natalinos começaram nesta segunda-feira (03), com a Operação Natal, que irá analisar a quantidade descrita em embalagem de produtos para saber se eles correspondem ao conteúdo. A análise será feita no laboratório do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza (Ipem) e acontecerá até o dia 7 de dezembro, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e o Inmetro (Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Os produtos para a Operação Natal já foram colhidos e a análise terá o objetivo de verificar os produtos alimentícios e pré-medidos, ou seja, os que são embalados sem a presença do consumidor, como panetones, castanhas, frutas cristalizadas ou vinhos, por exemplo.

O fabricante do produto será alertado sobre a perícia e poderá acompanhar o processo de análise junto com a equipe do IPEM. O estudo acontecerá entre 8h às 12h e, caso seja comprovada alguma irregularidade, os fabricantes ou importadores serão notificados sobre o ocorrido e terão um prazo de 10 dias para apresentar defesa.

Já a Operação Papai Noel irá fiscalizar presencialmente a qualidade dos produtos como brinquedos ou produtos objetos decorativos de natal. A fiscalização será realizada nas lojas físicas do setor varejista e atacadista, entre 8h às 12h.

Mais informações

As denúncias podem ser feitas através da Ouvidoria do Ipem pelo telefone (0800 280 1526 e 085 98723 5856) e pelo e-mail (ouvidoria.ipem@fortaleza.ce.gov.br)