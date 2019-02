Calculadora da aposentadoria: simule o tempo que falta para adquirir o benefício

Com o modelo da reforma da Previdência do governo Bolsonaro apresentado no Congresso Nacional na última quarta-feira (20), algumas regras para a aposentadoria deverão mudar, como idade mínima e tempo de contribuição. Para auxiliar o contribuinte, o Sistema Verdes Mares elaborou um simulador em formato de calculadora para estimar o tempo de trabalho que ainda resta para você adquirir o benefício.

Para calcular o período que falta para obter a aposentadoria por tempo de contribuição, é preciso apenas informar idade, sexo e a categoria de trabalho em que se está enquadrado, como trabalhador assalariado, por exemplo.

É necessário informar, também, o tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até aqui, considerando anos e meses (exemplo: 3 anos e 4 meses).

Calculadora da aposentadoria Sexo Masculino Feminino Data de Nascimento Categoria Trabalhador do regime geral Tempo de contribuição Anos Meses Calcular Resultado Aposentadoria por idade Regras atuais Idade mínima: Se você contribuir por mais anos,poderá se aposentar com anos. Proposta do Governo Idade mínima: Se você contribuir por mais anos,poderá se aposentar com anos. Aposentadoria integral Regras atuais Se você contribuir por mais anos,poderá se aposentar com anos. Proposta do Governo Se você contribuir por mais anos,poderá se aposentar com anos. *Essa ferramenta é apenas uma simulação. Consulte o INSS para saber mais informações.

A ferramenta está em constante atualização, com a inclusão de mais categorias de trabalho.

Regra de transição

Com as informações consolidadas, a ferramenta vai calcular quanto tempo falta para ter direito à aposentadoria com o benefício integral e por idade nos dois modelos da Previdência, considerando o que muda em relação à regra atual e as regras de transição.