Black Friday: redes de fast food oferecem até 90% de desconto; milkshakes por menos de R$ 1

Com a proximidade da Black Friday, período conhecido por oferecer super descontos em diversos produtos, começam a surgir campanhas e promoções para os clientes. É o caso dos restaurantes de comida fast food que têm aderido a cada ano às ofertas e trazido novidades no segmento.

O Bob's, por exemplo, por meio do Bob's Fã, o consumidor faz um cadastro e acompanha diariamente as promoções de sanduíches, milkshakes, sundaes, entre outros produtos. O milkshake tamanho P pode sair por menos de R$ 1.

Dessa forma, é necessário gerar um cupom pelo celular ou pelo site. Após o procedimento, o cliente vai até uma das lojas da rede e apresenta o código de cupom para validar o desconto que pode chegar a 90%.

Clique aqui para realizar o seu cadastro no Bob's.

O McDonald's também está oferecendo alguns descontos na campanha Aquecimento Black Friday. Segundo informações no site da rede, as promoções vão do dia 16 a 22 de novembro. A cada dia é uma oferta diferente.

Para participar da promoção, o consumidor deverá:

- Acessar o aplicativo;

- Selecionar a oferta de sua escolha;

- Clicar no botão “Pegar Cupom”;

- O código do cupom aparecerá na tela e poderá ser baixado no formato de arquivo PDF ou levado diretamente para compra de produtos em condições promocionais nos restaurantes participantes.

Para ver as promoções do McDonald's, acesse aqui.

Entretanto, de sexta (23) a domingo (25), quem pedir batatas fritas e nuggets (vendidos a R$ 8,50 e R$ 9,50 pela porção, respectivamente) leva tudo em dobro. A oferta é válida para compra dos produtos tanto avulsos, quanto em combos.

Pelo aplicativo, o Burger King também está com algumas ofertas. Até o dia 25 de novembro, a rede comercializa 1 balde de Oreo ou Ovomaltine por R$ 10,90. Ao longo do período de Black Friday, a rede vai oferecer diversas promoções.

Entre 19 e 23 deste mês, as lojas da Pizza Hut prometem cortar pela metade o valor de diversos produtos, como as famosas pizzas pan (de massa grossa), em tamanhos e sabores selecionados. Uma pizza redonda grande de R$ 52 reais pode ser vendida por R$ 26.

Já a Subway, promove na próxima quinta (22) e sexta-feira (23) sua promoção de Black Friday. Durante estes dias, quem comprar um sanduíche Carne Supreme ou Frango Defumado com Cream Cheese de 15cm, ganha um suco Natural One nos sabores laranja ou uva mediante apresentação do cupom promocional da ação.

São dois cupons, um para cada sub, e eles podem ser obtidos nas página de Facebook da Subway e Natural One. Para aproveitar a oferta, é só mostrar o print da oferta para de pedir o seu sanduíche. Não existe limites de cupons, assim, o consumidor pode pedir quantos quiser.

Fora do segmento de fast food, o Outback Steakhouse realizará uma oferta especial para Black Friday em seus restaurantes. Entre os dias 21 e 23 de novembro, a marca irá presentear clientes com dois Chopp Brahma 340ml na compra de uma Bloomin’ Onion, a famosa cebola gigante da casa, ou de uma Kookaburra Wings, as saborosas sobreasas de frango empanadas.

Os aperitivos estarão disponíveis também na versão Chipotle (o cliente pode escolher) durante o período da promoção. Para participar, basta emitir o voucher que estará disponível no site a partir do dia 21 deste mês.