Black Friday: descontos nos shoppings de Fortaleza chegam a 90%

Há menos de uma semana para a Black Friday, que acontece na maioria dos estabelecimentos no próximo dia 23 de novembro, os shopping centers de Fortaleza já divulgaram suas campanhas de ofertas e promoções, com descontos que chegam a 90%.

É o caso, por exemplo, do Off Outlet Fashion. Entre os dias 15 e 25 de novembro, o Off promove a terceira edição da Power Black Friday, uma das principais campanhas do ano para o empreendimento. A novidade são os descontos exclusivos de até 90%, disponíveis nas lojas sinalizadas e milhares de ofertas de mais de 90 marcas nacionais e internacionais.



O superintendente do Outlet, Rodrigo Vitali, comenta as expectativas para a data. "A Black Friday é um momento muito positivo para o varejo e para o consumidor também, já que é possível encontrar oportunidades excelentes de compra e venda. Aqui no Off, esperamos um aumento de 10% nas vendas e fluxo de pessoas em comparação ao ano anterior".

Já os shoppings da rede Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping), Parangaba, Grand Shopping, Benfica, Del Paseo e Aldeota estão oferecendo descontos de até 70%. No Iguatemi, cada loja deve ofertar um desconto próprio.

Grand Shopping

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, os consumidores do Grand Shopping devem encontrar ofertas disponíveis nas lojas. "Com descontos de até 70%, a Black Friday promete ajudar o consumidor a fazer bons negócios e até garantir os presentes de Natal para a família. Alguns dos estabelecimentos já iniciaram as promoções esta semana e devem esticar até o final do mês. Além disso, o Grand Shopping oferece estacionamento gratuito durante os três dias. Será possível encontrar ofertas em sapatarias, óticas, eletrônicos, cosméticos e roupas", informou o equipamento.

Iguatemi

Os clientes do Shopping Iguatemi Fortaleza terão uma hora a mais para aproveitar as ofertas da Black Friday nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), aproveitando também o estacionamento gratuito na sexta-feira, data em que a Black Friday 2018 será realizada. Neste dia, a Administração do Shopping informa que o cliente irá retirar o tíquete normalmente na cancela no ato da entrada, mas não precisará validar a saída nos caixas de estacionamento, já que a tarifa não será cobrada. E o horário também mudará, sendo das 9h às 22h na sexta (23) e no sábado (24) e das 13h às 21h no domingo (25).

Parangaba

As lojas do Shopping Parangaba já estão em clima de “Black Friday”, com descontos de até 70% em produtos como roupas, calçados, acessórios e eletroeletrônicos. Na sexta-feira, 23 de novembro, os clientes que apresentarem cupons de compra a partir de R$ 100,00, terão desconto de 50% no valor do estacionamento.

North Shopping Fortaleza Divulgação

Ancar

"Para receber as promoções favoritas por e-mail, basta curtir ou seguir as redes sociais do shopping Ancar Ivanhoe mais próximo e responder a um questionário com as suas preferências. A partir das escolhas, o aplicativo irá direcionar os descontos exclusivos que mais se encaixam no perfil de consumo do cliente. Para aproveitar as ofertas-desejos é só baixar o app do shopping de sua preferência, acessar a aba 'cupons', selecionar o cupom de desconto, ir à loja física e aproveitar a promoção", informou a rede.



Para Diego Marcondes, gerente nacional de Marketing da Ancar Ivanhoe, a estratégia é tornar a data cada vez mais inovadora e interativa.

"O que buscamos para esse ano foi oferecer aos nossos clientes descontos agressivos e personalizados baseado nos gostos e preferências de cada consumidor", complementa.

A expectativa da Ancar Ivanhoe é gerar nos 24 shoppings da rede um aumento de 9% no fluxo e 13% nas vendas, comparado ao mesmo período do ano passado. Para o gerente regional da administradora de shoppings, Ricardo Nunes, a Black Friday vem para impulsionar ainda mais as vendas do varejo, que tiveram alta de 3,2% no último mês de outubro. "De carona no crescimento que o setor vive, acreditamos que a campanha também seja estimulada pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores, tanto da iniciativa pública quanto da privada".

No Estado, a rede contempla as unidades: North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping e North Shopping Maracanaú.

Benfica

A Black Friday do Shopping Benfica acontecerá na sexta-feira, dia 23 de novembro. Mais da metade das lojas do shopping irá participar com descontos de até 70%. Para que o público tenha mais tempo para aproveitar e adiantar as compras de Natal, o Benfica irá funcionar em horário diferenciado, das 9h às 23h. Durante o período da Black Friday Shopping Benfica, cada R$100,00 em compras irá valer cupom promocional para participar do sorteio de 01 carro Tiggo 0km.



Del Paseo

O Shopping informou que os descontos também serão de até 70% e que o estacionamento do equipamento será gratuito de sexta-feira (23) a domingo (25) nas compras acima de R$ 150. "A expectativa é um crescimento de 10% com as vendas de fim de ano, e alta de 15% na movimentação do shopping", comunicou o Del Paseo.

Aldeota

O equipamento informou que as promoções estarão concentradas do dia 23 (sexta) a domingo (25), com a participação de todas as lojas ofertando descontos de até 70%.