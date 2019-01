Azul inicia venda de passagens para Aracati nesta segunda-feira (7); tarifas a partir de R$ 103,97

A Azul anunciou nesta sexta-feira (4) que inicia na próxima segunda-feira (7) a venda de bilhetes para Aracati. Segundo a companhia, os voos, com tarifas a partir de R$ 103,97, começam a ser operados em 26 de fevereiro, tendo Recife, principal centro de conexões da Azul no Nordeste, como aeroporto de origem.

Na frequência de ida, as operações terão partida da capital pernambucana, com escala em Mossoró, antes da chegada ao destino cearense. De Aracati para o Recife, as ligações serão diretas. Quando em operação, Aracati será o 29º destino conectado pela Azul a partir da capital de Pernambuco. A nova ligação fortalecerá o hub da companhia no Recife, que passará a ter uma média de 58 decolagens em um dia-pico.

“Recebemos com muito entusiasmo o comunicado oficial da certificação do aeroporto de Aracati, que nos permite anunciar o início dos voos para um dos destinos turísticos mais procurados do país. Agora, ofereceremos mais uma opção de lazer para nossos Clientes de todas as partes do Brasil e do mundo e incluiremos a cidade do Ceará em nossa malha, que é a mais ampla do país. Acreditamos muito no potencial dessa nova rota, que chega para consolidar nosso hub do Recife”, afirma Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha.

As ligações para Aracati acontecerão três vezes por semana a bordo dos modernos aviões turbo-hélices da Azul, modelo ATR 72-600, que tem capacidade para transportar até 70 clientes. "Com a nova frequência, Clientes da Azul que partirem de São Paulo (Guarulhos e Campinas), BH, São Luís, Maceió, Fernando de Noronha e Natal terão uma oferta de conexões imediatas para Aracati por meio de uma rápida conexão no Recife. De Aracati para o Recife, a conexão será mais curta para quem seguir para São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio, Aracaju, Juazeiro do Norte e Salvador", informou a aérea.

Recife-Aracati *NOVO MERCADO: início em 26 de fevereiro de 2019* Origem Saída Destino Chegada Frequência Valor Recife 12:45 Aracati 15:15 Terças e quintas R$ 103,97* Recife 12:45 Aracati 14:20 Domingos R$ 103,97* Aracati 15:45 Recife 17:10 Terças e quintas R$ 103,97* Aracati 14:50 Recife 17:10 Domingos R$ 103,97*

**Tarifas válidas por trecho (ida ou volta), taxa de embarque do respectivo aeroporto inclusa. Promoção válida somente para voos diretos operados pela Azul. Reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no período de 04/01 a 22/01/2019, com antecedência mínima de 28 dias da partida do voo e viagens realizadas preferencialmente às terças, quartas ou sábados. Tarifas sujeitas a restrições, regras tarifárias e disponibilidade de assentos. Disponibilidade mínima de 10 assentos no valor promocional por trecho (origem/destino) publicado, considerando a totalidade de voos no período da promoção. As tarifas em questão não possuem franquia de bagagem despachada (Família “Azul”).