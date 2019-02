Edital da roda-gigante da Praia de Iracema deve sair até junho

O projeto para a construção e operação de uma roda-gigante de mais de 100 metros de altura na Praia de Iracema, na Capital, deve sair do papel em breve. De acordo com o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, a previsão é que o edital para construção e operação do equipamento saia ainda no primeiro semestre deste ano.

A expectativa inicial da Prefeitura era que o equipamento já estivesse em operação na festa da virada de 2019 para 2020, o que não deverá mais acontecer. "O processo atrasou porque tivemos que trabalhar com a SPU (Secretaria do Patrimônio da União) e nos certificar de várias coisas para que não houvesse nenhum tipo de impedimento à licitação. Mas a ideia é que os PMIs (Procedimentos de Manifestação de Interesse) sejam lançados ainda neste semestre", aponta Pereira.

O secretário ainda destaca que a Pasta do Turismo de Fortaleza deverá focar em três eixos de atuação para desenvolver o setor na Capital: promoção do destino em parceria com o Governo do Estado; estabelecimento da Capital no mercado de turismo de negócios; e na criação de "experiências" na cidade. "A ideia é criar sensações, experiências para os turistas que vêm à Capital, mais que contemplação ou pontos turísticos mais tradicionais", aponta.

Projeto

A Amuse-BR, empresa ligada à London Eye, em Londres, foi a responsável pela elaboração do projeto, que inclui 24 cabines climatizadas com 30 metros quadrados cada uma e capacidade para 32 pessoas. A roda-gigante da Capital terá mais do que o dobro da altura do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que possui 38 metros. A atração também é mais alta do que o Elevador Lacerda, em Salvador, com 73 metros.

Inspirada em um dos principais cartões-postais do mundo, a London Eye, a estrutura deverá seguir as normas e a certificação das melhores referências internacionais do segmento do entretenimento de alto padrão.

A roda-gigante de mais de 100 metros de altura será um dos ícones a compor o novo projeto de requalificação da Praia de Iracema. O projeto já passou pela fase de estudos e receberá propostas em breve.