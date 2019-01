Aeroporto de Fortaleza contará com sistema automático de malas

O Aeroporto Internacional de Fortaleza vai receber nos próximos anos diversos sistemas de tecnologia que devem aumentar a sua eficiência, seja na área de bagagens ou mesmo no processo de imigração.

>Aeroporto de Fortaleza ganhará sistema de bagagens 100% automático

Segundo informações publicadas pelo jornalista Daniel Praciano, no Blog Na Rede, do Diário do Nordeste, o Fortaleza Airport será o segundo na América Latina (o pioneiro é o aeroporto do Chile) e o primeiro do Brasil a ter a tecnologia ECAC3 de escaneamento automático de bagagens, no padrão europeu nível 3 - que gera imagens 3D e separa automaticamente para análise adicional a bagagem considerada perigosa.

De acordo com a administradora do Pinto Martins, Fraport, 100% das malas dos voos domésticos e internacionais passarão por este procedimento. Outro destaque veiculado pelo Blog é a tecnologia E-gate, que visa realizar a triagem de acesso dos passageiros e é voltada para o controle de fronteira, na qual o usuário precisa apresentar um passaporte válido.

O equipamento efetua a leitura do documento e então abre-se uma porta por onde o passageiro entra, e uma câmera própria realiza a leitura de rosto do passageiro. Por meio de um algoritmo embarcado, efetua-se a comparação com o documento escaneado e esse registro é enviado à Polícia Federal que retorna com as informações de autorização da passagem ou não.

Embarque

No embarque dos passageiros, a Fraport vai aplicar a tecnologia BCBP (Bar Code Boarding Pass) ou, simplesmente, leitor de códigos de barras para embarque. O sistema tem ganhado os aeroportos de todo o mundo no que se refere à praticidade do passageiro em efetuar o embarque. O equipamento realiza a leitura do bilhete de embarque e em segundos libera o passageiro para acesso à área.

De acordo com a concessionária, este tipo de equipamento trabalha integrado com o sistema das companhias aéreas, que registra os voos para disponibilização da lista de passageiros para o período à empresa administradora dos aeroportos. "Além de serem robustos e precisos, são equipamentos que melhoram o fluxo de entrada de passageiros", sinaliza a Fraport.

Outro sistema que vai ser implementado é o PAS (Public Address System). A tecnologia consiste em microfones, amplificadores e caixas de som, que têm a função de informar aos passageiros sobre voos, alertas, entre outras informações pertinentes às dependências do aeroporto.