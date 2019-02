Presidente da Nicarágua anuncia retomada do diálogo com a sociedade organizada

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou nesta sexta-feira (22) que retomará o diálogo com a oposição e segmentos sociais contrários ao governo na próxima quarta-feira (27). Ele avisou que a comissão, constituída em 2018, para as negociações, será modificada. O anúncio foi feito por Ortega, durante ato de comemoração dos 85 anos da morte do líder nacionalista Augusto Sandino.

"Eu diria que estamos fazendo esforços para que essa mesa [de negociações] possa ser montada para a negociação, que pode ser instalada na próxima quarta-feira”, ressaltou Ortega.

A crise política na Nicarágua se estende desde abril de 2018, quando eclodiram protestos contra o governo Ortega, acusado de autoritarismo, violência, abusos e corrupção. Alvo de críticas internacionais, o país vive um momento de dificuldades econômicas e financeiras.

Manifestantes em frente ao Seminário de Fátima, onde o presidente da Nicarágua, empresários e estudantes se reuniram nesta sexta-feira para buscar resolver a crise sociopolítica no país.

Ortega encerrou as negociações com a sociedade civil, mediadas pela Igreja Católica, em junho do ano passado e também expulsou representantes de organizações internacionais, como da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O presidente da Nicarágua afirma com frequência que é alvo de um projeto, liderado pelos Estados Unidos, para desestabilizá-lo. Nas ruas, as manifestações ocupam as principais cidades e são contidas por agentes do Estado.

A estudante brasileira Raynéia Gabrielle Lima, estudante do sexto ano de Medicina, morreu, atingida por um disparo de um vigilante, no caminho que ela fazia do hospital onde era residente até sua casa.

Organizações não governamentais estimam que houve mortes, prisões indevidas, violações e desaparecimentos de pessoass