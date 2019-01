Unifor recebe inscrições para vestibular; prova acontece no dia 19

Os interessados em ingressarem na Universidade de Fortaleza (Unifor) no semestre 2019.1 têm agora mais uma oportunidade: o Vestibular de Férias Unifor. Há 45 anos em atividade, a Instituição já formou mais de 90 mil alunos e é agente de transformação no Ceará.

Para o Vestibular de Férias, serão utilizados três critérios para a seleção: a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Escore Unifor ou uma Prova, que acontecerá no dia 19 de janeiro, às 8h30, no Campus da Instituição.

O Escore Unifor é aberto aos candidatos que participaram do Vestibular 2019.1 aplicado no dia 21 de outubro, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha. Está sendo ofertado um percentual de vagas reservado para os candidatos inscritos com sua nota do Enem. Será aceito o uso da nota do Enem de 2015, 2016 e 2017, contanto que o candidato não tenha zerado nenhuma prova objetiva, nem a Redação, além de ter obtido pontuação mínima.

Nessa fase, a classificação dos candidatos inscritos na modalidade será feita obedecendo-se à ordem decrescente da média aritmética das notas do Enem até o limite de vagas ofertadas. Para esta modalidade, não será cobrada taxa de inscrição.

Prova

O candidato que não tiver nota para o Escore Unifor nem participou do Enem pode realizar uma Prova objetiva com 20 questões mais a Redação. Janine Braga, presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo Unifor, explica as formas de ingresso na Instituição. "As inscrições para o Vestibular de Férias, para o ingresso no semestre 2019.1, continuam abertas no site da Universidade de Fortaleza (unifor.Br), onde o candidato vai encontrar os cursos que possuem vagas disponíveis para o próximo semestre".

Segundo Janine Braga, nessa ocasião, será possível utilizar a nota do Enem, de 2015 a 2017. Outra oportunidade é voltada para o candidato que participou de alguma das nossas provas para o semestre 2019.1, e por alguma razão não realizou sua matrícula, ou pensou melhor sobre o curso de escolha inicial. Esse candidato pode pedir uma classificação para outro curso", concluiu Janine Braga.