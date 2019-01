Requalificação do Polo da Varjota deve começar em fevereiro

As obras de revitalização do Polo Gastronômico da Varjota, ou simplesmente "Polo da Varjota", ganharam nova data para começar: 1º de fevereiro de 2019. O início da reforma havia sido prometido para o dia 3 de dezembro de 2018. A nova data foi divulgada na última sexta-feira (25) pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).

A Pasta não informou quais foram motivos para o adiamento em quase dois meses do início da reforma. A Seinf reforçou que as obras são orçadas em R$ 13 milhões.

De acordo com a Seinf, "o projeto prevê a urbanização de 1,5 quilômetro das ruas Ana Bilhar e Frederico Borges, além da construção de uma galeria de drenagem nas ruas Castro Monte e Tavares Coutinho". De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, "além da melhoria no passeio dos mais de 110 estabelecimentos da região", a intervenção tende a garantir "um fortalecimento no turismo local".

À época do primeiro anúncio, a revitalização já chegava como "uma coisa maravilhosa" para a comerciante e vice-presidente da Associação dos donos de bares e restaurantes da Varjota, Ana Campos.

Otimismo

De acordo com a representante, a obra era aguardada há bastante tempo - desde 2012. Contudo, ela manteve o otimismo, e apesar de pontuar os futuros transtornos com as obras, Ana Campos avaliou que "tudo ia ser melhor" para o setor, após a reforma. Assim como divulgado anteriormente, a Secretaria de Infraestrutura reforçou que as obras do Polo da Varjota terão duração de 12 meses e "contemplam a revitalização completa das vias, que terão como prioridade pedestres e ciclistas, oferecendo novos passeios com piso intertravado e mobiliários urbanos em todo o quadrilátero da Varjota".

A reforma consiste ainda em requalificar as ruas do entorno, que passarão a contar com intervenções urbanísticas como "parklets, cruzamentos com passagens elevadas para pedestres, drenagem, alargamento de calçadas, jardineiras e arborização, assim como nova iluminação com fiação embutida e o reordenamento do tráfego local", garante a Seinf.

Na solenidade realizada no ano passado, a Prefeitura de Fortaleza organizou uma reunião de alinhamento de cronograma das ações para início das obras de revitalização da região do Polo Gastronômico da Varjota.

Serviços

O encontro foi direcionado aos donos de bares, restaurantes, comerciantes e moradores da região, e teve como objetivo ouvir os anseios e esclarecer dúvidas sobre a execução dos serviços.

Na ocasião, o prefeito Roberto Cláudio também comentou sobre as novidades em relação à segurança do local, e garantiu que "a ideia é ter 40 câmeras, todas em rotação 360 graus e zoom potente, efetivo permanente fixo da guarda municipal, na torre e em motocicletas fazendo rondas, e associado à Polícia Militar".