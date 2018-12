Virada do ano pode ter chuvas leves, segundo a Funceme

No Ceará, o intervalo entre a segunda-feira (31) e a terça-feira (1º) poderá ser marcado pela presença de chuvas leves e passageiras, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgada nesta sexta-feira (28). As precipitações podem ocorrer no litoral e na região Jaguaribana do Estado.

Não há condições favoráveis, no momento, para chuvas mais intensas, de acordo com o meteorologista Raul Fritz, supervisor da Unidade de Tempo e Clima da Funceme. Análises da Fundação indicam a presença do centro de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o território do Ceará, o que dificulta a formação de nuvens e, consequentemente, precipitações.

Durante o sábado (29) e o domingo (30), o céu deverá estar parcialmente nublado e claro em todas as macrorregiões do Estado. A temperatura máxima prevista para o fim de semana é de 33°C, podendo baixar até um mínimo de 25°C.