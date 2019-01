Universidade de Fortaleza gradua 1.300 estudantes

Foram anos de conhecimento adquirido, dedicação e desafios alcançados, numa importante etapa da vida onde um futuro profissional promissor está entre os maiores sonhos. Para 1.300 estudantes da Universidade de Fortaleza (Unifor), a primeira etapa dessa trajetória foi concluída, na noite de ontem, ao receberam a outorga de grau.

A solenidade de Colação de Grau 2018.2 diplomou estudantes de 39 cursos de graduação da Instituição, além de outros 334 alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado. A cerimônia contou com apresentações da Camerata e do Coral da Universidade.

Após o juramento oficial dos graduandos, a outorga de grau foi procedida pela reitora da Unifor, professora Fátima Veras. Em sua mensagem aos formandos, o chanceler da Unifor, Edson Queiroz Neto, lembrou os 45 anos de existência da Universidade, parabenizando a todos pela disciplina e compromisso. Como reconhecimento pelos que obtiveram as maiores médias dos respectivos centros acadêmicos, a Fundação Edson Queiroz ainda concedeu a Bolsa de Estudos e Pós-Graduação Yolanda Queiroz.

Edson Queiroz Neto Foto: Camila Lima

Que Venham Novos Sonhos

Edson Queiroz Neto

Chanceler da Unifor

Realizamos o solene ato de Colação de Grau em momento que coincide com o prelúdio dos novos tempos que nosso País viverá. Com o entusiasmo dos exitosos, a Universidade de Fortaleza (Unifor) encerra mais um semestre de suas atividades letivas, festejando a vitória de tantos estudantes. Entregamos, hoje, mais de 1.500 novos profissionais de alta qualificação, preparados para os desafios da labuta e da vida.

Nos 45 anos de existência da Unifor, já formamos mais de cem mil profissionais utilizando as mais modernas instalações e metodologias de ensino e pesquisa. Meu agradecimento a todos os profissionais que dão vida a essa Instituição, em especial aos professores. Caros Graduados, estamos vivenciando um momento de mudança política e de acelerado desenvolvimento tecnológico, destacando-se a capacidade de processamento, a inteligência artificial e o protocolo da confiança (também conhecido como Blockchain), que estão inovando nosso modo de trabalhar, produzir e nos relacionar. Cabe a cada um de vocês praticar o conceito do “aprender a vida toda”, exercitando sua capacidade adaptativa, pois, como disse o filósofo Heráclito de Éfeso em sua máxima que explicita a mudança “Nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio... pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tão pouco o homem!”. Parabéns a vocês que colhem os frutos da dedicação, da disciplina e do compromisso. Que venham novos sonhos com a certeza de que estão capacitados para realizarem de forma exitosa.

Sucesso a todos!

Renata Regueira Foto: Camila Lima

Busquem os grandes exemplos

Renata Regueira

Professora

Hoje, é uma noite muito especial. Tenho certeza de que vocês esperaram muito por este dia. E ele finalmente chegou. Chegou embalado de muita alegria, mas também com toques de ansiedade e grande expectativa. Lembrem-se: todo grande ator sente um frio na barriga antes de entrar em cena.

E é exatamente isso que vocês estão fazendo agora: entrando em cena. Estão atravessando os muros da Universidade para encarar o mercado de trabalho, um cenário, muitas vezes, competitivo. Vocês vão trabalhar com pessoas de diversas naturezas, por isso juntem-se aos bons e não deixem que os demais contaminem os seus sonhos. Acreditem sempre em vocês mesmos e nunca se acomodem.

Vocês podem fazer diferente, basta quererem. E, se for para se espelharem em alguém, busquem os grandes exemplos. Foi isso que eu fiz. Pesquisei discursos emblemáticos que ficaram na história para inspirá-los nesta noite.

Steven Spielberg, em Harvard, falou sobre heróis, vilões e a importância de saber de onde você vem para saber quem você é num mundo tão complexo. Ele afirmou: “Em seus momentos de definição, não deixe sua moral mudar pela conveniência ou pela rapidez. Manter seu caráter exige muita coragem”. Michelle Obama, na centenária City College of New York, destacou a importância da diversidade cultural e do pensamento na criação de uma sociedade mais forte, e como as dificuldades criam resiliência e não devem impedir ninguém de perseguir os seus sonhos.

Steve Jobs, em Havard, disse aos formandos que “O tempo de que dispõem é limitado, e por isso não deveriam desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa”. Em seguida, aconselhou: “Não se deixem aprisionar por dogmas – isso significa viver sob os ditames do pensamento alheio. Não permitam que o ruído das outras vozes supere o sussurro de sua voz interior. E, acima de tudo, tenham a coragem de seguir seus corações e suas intuições, porque eles de alguma maneira já sabem o que vocês realmente desejam se tornar. Tudo mais é secundário. Mantenham-se famintos...”

Na vida, encontramos vários exemplos de pessoas vencedoras, mas nunca queiram copiar a história de alguém. Sejam vocês mesmos os protagonistas de suas vidas. Criem suas trajetórias e as oportunidades virão. Não pautem a vida pelo dinheiro, mas amem o que se dispuserem a fazer. Pensem em realizar, em fazer acontecer, em deixar um legado. Sejam capazes de, quando olharem para trás, enxergar realizações não apenas monetárias, mas transformações qualitativas na vida de outras pessoas. Não pensem apenas em vocês. A felicidade e a plenitude individuais passam por pessoas, ou seja, têm a ver com o coletivo.

Façam, errem, tentem, falhem, recomecem, lutem. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. E, mesmo assim, vai aparecer alguém e dizer que vocês têm sorte. Sorte? A minha definição para sorte é estar preparado, capacitado para agarrar as oportunidades. É lutar pelos sonhos com determinação e, acima de tudo, ter foco.

Vocês, agora, estão ingressando na vida profissional, mas continuarão sendo alunos por toda a vida. Porque aprender é um ato contínuo e inacabável. Lembrem-se: vocês fazem parte da família Unifor, que ensina e aprende todos os dias. Vocês estão em uma universidade completa, que conta com centenas de cursos de especialização, MBA, além de mestrado e doutorado. Não percam tempo. Respirem nas férias, curtam o momento, aproveitem a energia e retornem rumo ao aprendizado contínuo. Não percam o foco e tenham sorte. Muita sorte. Bem-vindos ao mercado de trabalho. Que Deus os abençoe hoje e sempre.

Luíza Mendes Montezuma Foto: Camila Lima

Nem todos os dias foram fáceis

Luíza Mendes Montezuma

Graduada do Curso de Psicologia

Sempre tive o hábito de olhar os caminhos. Contemplá-los. Entender o movimento sutil de cada folha que cai sem alardes. Das flores que carregam em cada pétala uma história. A certeza de que florescer leva tempo. Como leva... Quantas histórias já pude ouvir, contar e sentir em cada passo. Percebi pelos caminhos o quanto a vida nos compensa com ela mesma. Como sempre encontra um jeito de nos aproximar de nós mesmos através de outros tantos encontros.

Aqui na Unifor, não poderia ter sido diferente. Encontros que nos edificaram, acolheram, encorajaram. Transformaram! Nos aproximaram de nós mesmos com uma sensibilidade que somente as curvas mais generosas da compreensão seriam capazes de fazer. Por isso estamos aqui. Juntos. Não por acaso. Mas pela certeza de que não chegamos ao fim, mas ao primeiro dos novos (re)começos que ainda estão por vir.

Nem todos os dias foram fáceis. Prazos, provas e horários. Tudo tão corrido. Tão intenso. Tão vívido. Nossos ritmos nem sempre estavam no compasso do compositor de destinos que é o tempo. Mas o desejo de chegar aonde nosso coração precisava nos trouxe até aqui. Ao lado de amigos, colegas de sala, professores, funcionários e familiares. Uma corrente de força tão grande que tornou possível nosso sonho. Estamos aqui! É real.

Como é gratificante esse sentimento. A sensação se torna indescritível. Contudo, sempre gosto de acreditar que se algo nos faz sentir, é porque faz sentido. É vida, nada menos do que vida. Como foi bom caminhar por entre as árvores, ouvir o canto dos pássaros. Sentar nos bancos e ver a harmonia perfeita (e espontânea) entre as flores e borboletas que, como em uma dança, valsavam e enchiam nossos olhos de cor, sutileza, leveza. Encontrar auxílio amigo e atencioso em nossos mestres que, como casa, nos deram o abrigo necessário. Se hoje somos capazes de ver e até ir mais longe, foi porque algum dia estivemos “aos ombros de gigantes”.

Neste momento, as lembranças fazem fila no lugar mais sutil do coração. Com certeza já não somos mais os mesmos. Somos o que ficou de cada um desses encontros. Aprendemos, ensinamos, rimos, choramos. Vivências que nos conduziram a este momento. O melhor lugar do mundo é aqui, agora. Em breve olharemos para as fotos costuradas pelo tempo da delicadeza.

Lembraremos do que vivemos sob estes muros. Sob esse espaço de trocas, de afetos, sorrisos e conquistas. Um lugar onde nossas vozes encontraram espaço para contar a nossa história de uma maneira única e muito especial, nos ajudando a preparar cada um dos nossos reinícios. Os próximos capítulos se iniciam agora. Nesse tempo, nesse lugar. Ainda que não nos reencontremos com tanta frequência, ou que os ventos que conduzem nossos instantes nos levem por outras direções, o que vivemos aqui permanecerá. Por isso, agradecemos à Unifor e a todos os que fizeram parte da nossa caminhada. E como diriam Cartola e Carlos Drummond de Andrade: as rosas vão murchar e outras nascerão. Cigarras sempre cantam, seja ou não verão. E as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.