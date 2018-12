Unifor realiza Processo Seletivo dia 15 de dezembro

A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Continuado 2019.1. Nesta etapa, serão utilizados três critérios para a seleção: Prova, que acontece no dia 15 de dezembro, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Escore Unifor.

Enem

Será aceito como critério de seleção o uso da nota do Enem de 2015 a 2017, contanto que o candidato não tenha zerado nenhuma prova objetiva, nem a Redação.

Escore Unifor

O Escore Unifor é aberto aos candidatos que participaram do Vestibular 2019.1, aplicado no último dia 24 de novembro, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha. Dessa forma, o escore obtido anteriormente pelo candidato poderá ser usado para classificação em outro curso.

Prova

Alunos interessados em ingressar na Universidade e que não participaram do Enem, podem realizar uma prova a ser aplicada no dia 15 de dezembro, sábado, de 8h30 às 11h30, no campus da Unifor.

A prova terá duração máxima de 3h30, sendo organizada em duas partes. A primeira etapa terá 20 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, abrangendo as áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos. A segunda parte terá prova de Redação em Língua Portuguesa.

Cursos em oferta

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão

Administração (manhã e noite), Ciências Contábeis (manhã e noite), Ciências Econômicas (noite), Jornalismo (manhã), Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (manhã), Comércio Exterior (noite) e Cinema e Audiovisual (noite), Eventos (noite), Marketing (noite) e Design de Moda (manhã).

Centro de Ciências Jurídicas

Direito (manhã e noite).

Centro de Ciências da Saúde

Educação Física Bacharelado (manhã), Educação Física Licenciatura (manhã), Enfermagem (manhã e tarde), Fisioterapia (integral: manhã-tarde), Fonoaudiologia (manhã), Farmácia (manhã), Medicina Veterinária (integral), Odontologia (manhã/tarde ou tarde/noite) Psicologia (manhã, tarde e noite) e Nutrição (manhã e tarde) e Estética e Cosmética (manhã).

Centro de Ciências Tecnológicas

Arquitetura e Urbanismo (manhã e tarde), Ciência da Computação (manhã e noite), Engenharia Civil (manhã e noite), Engenharia Elétrica (manhã), Engenharia Mecânica (manhã e noite), Engenharia de Controle e Automação (manhã), Engenharia Eletrônica (noite), Engenharia de Produção (manhã e noite), Engenharia da Computação (manhã) e Engenharia Ambiental e Sanitária (noite), Análise e Desenvolvimento de sistemas (noite) e Energias Renováveis (noite).