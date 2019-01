Unifor concede vantagens para matrícula de transferidos de Odontologia

A Universidade de Fortaleza (Unifor) lançou campanha para matricular, com condições especiais, alunos de Odontologia transferidos de outras instituições

As principais condições são a isenção das taxas de transferência e de aproveitamento das disciplinas e o pagamento parcelado da matrícula, que poderá ser feito em até três vezes no cartão de crédito.

Além dessas vantagens, o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) será aceito para o aluno dar continuidade e concluir o curso na Unifor.

Excelência

O curso de Odontologia da Unifor tem posição de excelência nos cenários nacional e regional. Hoje é o melhor do Ceará e está entre os três melhores do Norte e Nordeste, segundo o Ranking Universitário do jornal Folha de S. Paulo.

Com mais de 21 anos de atuação, o curso é destaque no desenvolvimento de pesquisas e na formação de profissionais aptos a atuar em diversas situações que afetam a saúde bucal.

A infraestrutura conta com cerca de 100 consultórios de alta tecnologia, centro de radiologia para exames, setor de triagem, acolhimento com escovódromo e muito mais.

Mais vantagens

Outras vantagens são as metodologias ativas centradas no aluno, acompanhamento de professores pesquisadores e plataforma de carreira exclusiva.

O aluno terá a possibilidade de formar-se cirurgião-dentista completa e integrada e participar de programas de monitoria.

Lembrando que, essas condições são válidas apenas para o curso de Odontologia (1º semestre de 2019).

Mais informações:

Telefone: (85) 3477.3400 – 3477.3000

www.unifor.br