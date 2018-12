UFC tem inscrições abertas para professor efetivo em Fortaleza e Crateús

A Universidade Federal do Ceará está com inscrições abertas até o dia 21 de dezembro para o concurso de professor efetivo (adjunto-A e assistente-A).

São ofertadas quatro vagas com dedicação exclusiva, sendo três em Fortaleza e uma em Crateús. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.

Para Fortaleza, as oportunidades são do Departamento de Fisioterapia, no setor de estudo de Fisioterapia Cardiorrespiratória; no Departamento de Direito Público, o candidato aprovado será lotado no setor de estudo de Direito Constitucional; e no Departamento de Física, a vaga é para o setor de estudo de Física Experimental de Materiais.

Em Crateús, a vaga é para o setor de estudo Instalações Prediais.

Requisitos



Os requisitos para os candidatos interessados nas vagas de Fortaleza são: ter no mínimo, título de doutor, de acordo como está especificado no edital. A taxa de inscrição custa R$ 240,00.

A vaga em Crateús exige dos interessados, no mínimo, o título de mestre. Nesse caso, a inscrição custa R$ 166,00.

Todos os detalhes sobre o processo seletivo estão no Edital nº 169/2018, disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.