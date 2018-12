TV Diário vence prêmio nacional de Jornalismo em São Paulo

A TV Diário ganhou o Prêmio 99 de Jornalismo com a série "Na Mão Certa", na noite desta quarta-feira (5), em cerimônia realizada em São Paulo.

O segundo lugar ficou com o jornal Zero Hora e o terceiro, com o Diário de Pernambuco.

A equipe vencedora é composta por Elda Veras, Lyana Ribeiro, Raíssa Câmara, José Melo, Paulino Júnior, Aldeson Matos, Luiz Carlos Lima e Tiago de Melo. O trabalho envolveu mais de 30 entrevistas com especialistas, dirigentes de órgãos públicos, pedestres, ciclistas, motoristas e usuários do transporte público compartilhado.

As reportagens foram exibidas em outubro de 2017, no Jornal do Meio-Dia, e tinham como tema principal as diversas formas de deslocamentos por Fortaleza e as alternativas para melhorar o fluxo urbano.

O Prêmio 99 de Jornalismo valoriza produtos jornalísticos que contem boas histórias e que tenham apuração minuciosa baseada em fatos e dados, espaço para o debate de ideias, e para que todos os lados da notícia se manifestem sobre os temas que fazem a diferença na vida das pessoas.

Clique aqui e confira todas as reportagens da série vencedora.